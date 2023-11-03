年僅18歲的花市滑輪溜冰選手吳若瑄，上個月在大陸北戴河舉行的亞洲滑輪錦標賽勇奪青年女子組金牌，3日帶著金牌喜悅拜訪長期的贊助單位，分享一路以來的經歷。

吳若瑄的母親是台灣人，父親有英國、瑞典及德國血統，身邊親友都喚她的英文名Ella，有著混血洋娃娃般清秀臉龐的她，4歲就被演藝經紀人發掘，拍了許多廣告、電視劇，曾和歌手王菲拍牛奶廣告，12歲參加社團接觸滑輪溜冰，儘管運動生涯起步較晚，靠著對花式滑輪溜冰的熱愛，迅速提升技巧。

多方發展興趣的吳若瑄，2018年在一次做跳躍動作落下時失去重心，用手撐住地板時右手臂脫臼，雖緊急接回但事後又發現骨頭斷在裡面進行手術，康復後在骨頭還沒非常穩定的情況時，一次抬手動作再度骨裂，再經歷一次養傷復原期。

吳若瑄笑說，因為太愛花式滑輪溜冰，就算手臂打著石膏也忍不住簡單小試身手一下，經過一番努力，2018和2019年入選團體花式滑輪溜冰國家代表隊參加世錦賽，今年9月前往哥倫比亞挑戰世界滑輪錦標賽，並在自己最後一次參加青年組賽事，於10月亞洲錦標賽拿下青年女子組金牌。

由於花式滑輪溜冰服飾出賽的吳若瑄也對服裝設計產生興趣，選擇同步進入兩所大學念相關科系，一所是舊金山藝術大學以線上方式就讀舞台服裝設計系，一所是亞東科技大學實體方式就讀材料織品系服裝設計組，3日出席身上穿的冰裝也是她自己設計縫製的。

吳若瑄和男子花式滑輪溜冰選手陳毅帆，以及今年杭州亞運空手道選手吳峻維、辜翠萍、谷筱霜、潘柏昇與台北市立大學空手道學生，拜訪營養品Total Swiss創辦人王文欽，感謝長期贊助讓選手有強健體魄及可以無後顧之憂專心訓練、比賽，王文欽則說競技運動選手能在國際賽奪牌不容易，政府的照顧也無法完全面面俱到，也很替選手在運動場上獲得的佳績、成就開心。