台南火車站因整修工程延宕6年尚未完工，台南市遭譏門面醜陋，將影響「台南400」活動，台南市第3選區立委參選人姚正玉3日痛斥，民進黨台南市6席立委全拿，卻發揮不了監督功能，才是有愧於民。台南市立委郭國文回應，今年初已督促台南車站工程要在明年底完工，並究責懲處。

屬國定古蹟的台南火車站，2017年發包修復，原訂2021年完工，卻延宕到2023年還包著鷹架，眼見台南市在2024年要慶祝「台南400」，最重要的門面卻如此醜陋，連網友都批評台鐵局真的太爛，不知道還要修多久。台鐵局趕緊出面保證會全面美化車站大廳、圍籬及施工架立面。

姚正玉指出，台南市6席立委由民進黨全包，台鐵局整修延宕卻無1人善盡監督責任，批評6名綠委都有愧於民。

姚正玉指出，台南市6綠委經常動不動自詡爭取幾百億元建設，卻連台鐵局台南火車站整修小工程都監督不了，難怪疫情期間民眾自費買口罩的收費流向、疫苗、篩劑、進口蛋、軍火採購疑雲弊案、國際斷交、美國萊豬進口等政策，只見6綠委護航，未見發揮監督功能。

姚正玉強調，6綠委在民進黨政府「給錢、給權」的雙重助攻下，爭取連任可說「以逸待勞」，但選民的眼睛雪亮，一定會意識到要改變台南，必需換掉不顧鄉親權益，只知護航、一黨獨大的綠色權貴立委。

台南市立委郭國文日前表示，藍營立委參選人只出一張嘴，整場選舉都靠抹黑操作對立爭取選票，自己年初已監督台鐵局的整修工程需在2025年底完工，同時要求公務人員怠惰問題，必須究責懲處。