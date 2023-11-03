基隆市深美國小10月發生疑似營養午餐食物中毒事件，當時基市府教育處長劉美蘭也改調參議，但2日檢驗結果出爐，無法確認是食物中毒，且有3名學生驗出有諾羅病毒。有多位議員認為先前事件懲處過當，基隆市長謝國樑今日受訪表示，調整職務是市府內部考量，且並非單純的食物中毒事件，他也每周訪視學校，務必要把食安問題做好。

深美國小上月的疑似營養午餐中毒事件，當時市府立即將教育處長劉美蘭調任參議，並由參議楊桂杰代理教育處長。2日在市議會議員的質詢下，衛生局和教育處雙雙證實，於食材和環境檢驗結果沒有致病細菌，而有3名學生檢出有諾羅病毒，依據衛福部國健署規定，該案件無法確認是食物中毒。

對於無法確認食物中毒，是否能讓劉美蘭復職之說法，謝國樑表示，調整劉的職務是市府內部考量，也還有其他原因，並非單純的食物中毒事件，沒有後續的處分。謝國樑強調，他每周也選擇幾天到學校巡視，市府最重要的是努力把食安問題做好。

基市府於本次議會定期會也提出「學校營養午餐自治條例」草案送審，將納入市府政風處，成立學校午餐食安廉政平台，及學校午餐監督輔導委員會，統一規範採購流程、契約範本、契約罰則等，督促食材供應商把關食材品質。

據了解，以往各校午餐有缺失時遭記1點會罰500元至1000元不等，未來將提高為1點就是採購金額千分之一。以一個標案約1000萬元為例，記一點罰款就是10000元起跳，是原本的10倍以上，並將採累計罰款，嚴重時可解約，以產生嚇阻效果。