台中市大甲區義和里內很多住戶仍未裝設自來水，立法院副院長蔡其昌3日到義和里興安路169巷內會勘，爭取該巷全段納入經濟部水利署無自來水供水改善計畫，總經費補助1020萬，讓當地民眾負擔少許費用，就能讓自來水延管到家裡，讓居民有安全、健康的水可用。

立法院副院長蔡其昌表示，海線地區仍有許多地方沒有自來水可以使用，為解決鄉親用水問題，他協助爭取義和里興安路169巷全段納入經濟部水利署無自來水供水改善計畫。

蔡其昌說，他也請里長多多宣導這次延管工程，讓周邊所有住戶都能來參與，越多住戶參與計畫效益就越高，也避免後續工程完成後才有民眾又要申請自來水延管，屆時費用就會高出很多，又重演無法申請辦理的狀況，期盼讓工程一次完成、發揮最大效益。

台灣自來水公司台中管理處長張裕浩說，義和里興安路169巷內無自來水路段，工程辦理埋設100 mmDIP，管線1450公尺，受益戶數12戶，工程經費650萬加上路修費370萬，總經費達1020萬，完工後將提升大甲區自來水供水普及率及辦理路面刨除加封作業，提升道路品質。

經濟部水利署副總工程司周文祥表示，依據目前申請資料，各戶平均成本約為54.17萬，符合經濟部水利署無自來水供水改善計畫標準，但還是希望當地里長協助通知更多住戶加入，提高延管工程效益及受益戶數，後續等水利署審核完成後即可辦理工程設計及施工。