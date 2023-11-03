從前總統川普被捕的偽造照片，到描繪現任拜登統治下將有反烏托邦未來的影片，明年美國總統大選正面臨科技產生的大量假資訊，被視為美國史上首場人工智慧（AI）介入的大選。

法新社報導，美國兩大黨的競選團隊都正在配備AI驅動的先進工具。但許多科技專家認為，這是一把雙面刃。

AI程式可以一秒複製政治人物的聲音，並創造看似十分真實的影片和文字，讓選民可能難辨真假，進而破壞對選舉過程的信任。

但另一方面，競選活動也很可能利用AI來提高各項業務效率，從選民資料庫分析到草擬募款電子郵件等。

共和黨籍佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）的總統競選陣營6月發布一段影片，當中可見他的黨內對手川普（Donald Trump）擁抱及親吻美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）前首席防疫官員佛奇（Anthony Fauci）。法新社的事實查核人員發現，這支影片是使用AI生成的影像。

而在民主黨籍總統拜登（Joe Biden）正式宣布競選連任後，共和黨4月發布一段影片，稱這是如果拜登勝選後「國家可能的未來景象，由AI生成」，包括各種逼真畫面，如華爾街恐慌、中國入侵台灣、移民人潮壓垮美國邊境巡邏隊員及舊金山因犯罪猖獗而由軍隊接管。

其他與美國總統競選有關的AI生成影像例子，包括川普被紐約警察拖走的假照片，以及拜登宣布全國徵兵以支援烏克蘭對抗俄羅斯攻打的影片。

非營利組織自由之家（Freedom House）最近發布報告警告，「生成式AI恐怕會讓網路上的假資訊傳播大增」，且這項科技在美國已被用來抹黑競選對手。

根據9月發布的美國媒體集團Axios和美國商業情報公司晨間諮詢（Morning Consult）所做民調，超過50%的美國人預期AI促成的假消息將影響明年大選結果。

此外有約1/3的美國人表示，AI因素將使得他們比較不信任這場選舉的結果。