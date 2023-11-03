桃園市La Luce光棲工作室位於中壢一處靜謐巷弄。（蔡明亘攝）

桃園市青年局為支持與陪伴青年職人創業夢，推動「桃園青年職人輔導計畫」，提供輔導和資源讓青年職人發揮專業築夢。今年加入的職人徐詩沛與林晏，在中壢市區一處靜謐小巷打造創作空間「La Luce 光棲工作室」，不定時規畫繪畫課程、提供藝術展示場域、邀各類創作者辦理主題活動，結合手作甜點與飲品，盼營造人人都能揮灑創意的溫馨空間。

桃園市中壢區La Luce光棲工作室由2位7、8年級的創業青年徐詩沛（左）、林晏（中）親手規畫設計，青年局長侯佳齡3日前往「開箱」體驗。（蔡明亘攝）

桃園市La Luce光棲工作室結合手作點心、飲品及咖啡。（蔡明亘攝）

光棲工作室由2位7、8年級的創業青年徐詩沛、林晏親手規畫設計，過去他們分別從事藝術創作與藝術史學研究，偶然在職場認識，交流後發現彼此都嚮往擁有一個以「藝術」為主題的複合式空間，建造多元化活動場域，因此決定合作創業，打造全新型態且環繞著創新元素與美學細節的藝術工作室。

桃園市La Luce光棲工作室推出多元繪畫主題活動。（蔡明亘攝）

徐詩沛分享，比起過往較穩定的工作模式，選擇創業的不確定性很大，但也因為如此，讓一切都有可能發生，去年剛好是疫情高峰，許多空間都在出租，使得原本可能長期被租用的空間，反而有機會釋出，當許多商家因疫情結束營業，他們把握這難得機會，踏上創業之路。光棲工作室前半段提供手作點心與飲品，後半段為創作空間，結合彼此專業領域和日常喜愛的物品，打造讓來者放鬆的「沙龍」。

桃園市La Luce光棲工作室共同負責人徐詩沛盼打造溫馨、能揮灑創意的複合式藝術空間。（蔡明亘攝）

徐詩沛說，工作室主視覺以「雙天使」為主題，翅膀代表他們可在各自的專業領域持續創作與研究，雙手則是要營造獨特溫暖的空間，成為充滿光的所在。林晏提到，歡迎對藝術、畫畫或烘焙有興趣的朋友，無論男女老幼，皆可到工作室揮灑天馬行空的創意。

青年局長侯佳齡今前往「開箱」光棲工作室，她說，一進門就感受到在都市裡難得一見的溫馨藝術氣息，青年職人加入青年局輔導計畫，可獲市場驗證、創業交流、商業媒合、文創單位參訪等資源，也期待未來2人可加入中原文創園區成立的文創職人孵化基地，展示作品被更多人看見。

侯佳齡表示，光棲工作室的誕生，希望讓大家能在複合式空間盡情發揮創意、創造無限可能，同時也能在忙碌生活中放慢腳步，享受放鬆午茶時光，未來期望能舉行藝術講堂、小型讀書會等活動，讓空間呈現藝術沙龍般的溫馨氛圍。