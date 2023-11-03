高雄開機車行的李姓男子遭人檢舉在店面發動挺郭台銘聯署，完成者可當場領400元現金。檢警事後調查約談李男，查出已有3人連署拿錢，依選罷法向高雄地院聲押獲准。李男一度遭查出是「小英之友會」組長，遭該會聲明切割，但稍晚證實，李男為民進黨代表，黨部將召開執評委會處理。

檢調上月26日才查獲高市府顧問、民進黨高市黨部執行委員曾睿涵涉嫌以1份200至1000元不等的價格收購連署書，訊後以30萬元交保候傳。另名曾姓女子也疑似花錢收購連署書，因否認犯行，遭高雄地院裁定羈押禁見。

檢調日前再接獲線報，在三民區開機車行的李男疑似花400元收買民眾簽郭台銘連署書，2日傳喚李男到案，查出他除了經營機車行，本身疑似還是小英之友會的組長，手機內還握有數百位不明人頭資料，懷疑這些人頭也與連署有關。

李男到案後對案情避重就輕，檢方認為案情不單純，加上尚有諸多疑點待清查，依違反選罷法向高雄地院聲押獲准。

高雄市小英之友會為此聲明，該會自2017年成立至今，從未設立組長職位，也從無李男的會籍，小英之友會及小英志工團並未參與特定總統候選人的連署活動。

稍早民進黨高市黨部主委許智善證實，李男確實具有黨代表身分，將比照曾睿涵模式召開執評委會，依黨紀處理，直接開除黨籍。