知名的對沖基金橋水基金(Bridgewater)創辦人、億萬富翁雷．利歐(Ray Dalio)表示，西方試圖阻止中國獲得先進晶片的做法與美國在20世紀40年代對日本採取的政策「非常非常相似」，他說，外界普遍認為當時美國對日政策是導致第二次世界大戰升級的元兇。

《華爾街日報》報導，達利歐接受知名播客金錢迷宮（Money Maze）訪問時表示，美國阻止中國獲得生產半導體所需的高科技機器的努力，與20世紀40年代對日本的石油出口禁運如出一轍。對中國的技術管制已經影響到英偉達(Nvidia)和阿斯麥(ASML)等公司。

1975年在他的曼哈頓公寓裡創辦了規模達數十億美元的橋水投資基金的達利歐表示，人們普遍認為，美國於1941年8月1日首次對日本實施的石油禁運加劇了兩國之間的緊張局勢，為當年12月日本帝國偷襲珍珠港埋下伏筆。

達利歐認為，由於這個崛起中的大國對世界主導秩序構成越來越大的威脅，美國和西方大國現在正試圖遏制中國的增長，其方式與美國當年遏制日本的方式類似。他表示，西方國家之所以要竭力限制中國獲得半導體技術，是為了在更大範圍內爭奪全球霸權。他強調：「這場科技戰的贏家將是這場全球世界秩序之戰的贏家。」

這位以對沖基金致富的億萬富翁認為，中美雙方現在都在為戰爭做準備，他提到中國的內部紛爭類似美國內部的政治衝突，例如中共在7月份解除外交部長秦剛的職務，10月份又決定解除國防部長李尚福的職務。達利歐暗示，中美兩國的內部政治鬥爭都是為了確保政府人員步調一致，以便為戰爭的爆發做好準備。

達利歐指出，「在戰爭時期發生內部衝突的風險很大。因此，每個人都必須保持一致，這幾乎就是獨裁。即使在二戰時期的美國，也不允許反戰。」

不過，他還說，由於中美兩國經濟緊密交織在一起，兩國目前都擔心爆發戰爭。「牽一髮而動全身」，達利歐說，「22%的美國製成品是從中國進口的。」

達利歐指出，他第一次訪問中國是在1984年，當時鄧小平正在中國推行全面經濟改革，宣揚「不管黑貓白貓，能捉老鼠的就是好貓」的觀念，讓中國從毛澤東時代走向「更加資本主義化」的時代。

報導引述《紐約時報》稱，達利歐與中國高層政治家建立了聯繫，其中與中國前國家副主席王岐山關係密切。在採訪中，達利歐一再將中國領導層描述為「非常有能力」。

報導指出，達利歐對中國非常友善的言論讓他被貼上「中國支持者」的標籤。雖然如此，橋水基金卻一直使用離岸金融工具以中國政府無法追蹤的方式做空中國資產。