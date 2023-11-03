縣議員張婉慈認為雜草有助病媒蚊孳生，建議增加清除雜草與算與次數防治登革熱。（曾雪蒨攝）

南投縣議員張婉慈3日在縣政總質詢表示，近日接獲民眾反映草太長害他們跌倒、還有草長易讓登革熱病媒蚊孳生問題，面對南投縣除草經費1年僅夠除草1次根本無法解決問題，對此縣長許淑華表示「有必要可簽准追加預算因應。」

縣議員張婉慈說，南投縣土地面積大、但預算少，根據工務局提供資料，每年編列的除草預算僅能針對觀光據點或影響行車安全等重要路段1年除草1次，這對今年肆虐全國的登革熱疫情不利，要求縣府增加除草預算與次數，至少每季除草1次，或1年除草3~4次，否則一下雨草就長出來，根本無法解決雜草叢生問題。

南投縣衛生局長陳南松說目前該縣有13個登革熱確診病例。（曾雪蒨攝）

張婉慈也請衛生局說明南投縣登革熱確診現況與防治建議，對此衛生局長陳南松說，目前南投縣已經累計有13例登革熱確診病例，雜草與積水容器的確是病媒蚊孳生的主要環境因素。

縣長許淑華對此表示，縣府每年都有編列1500萬經費，進行市容美化與除草，尤其在梅雨季前後還會特別留意，像這次卡努颱風，災後鄉親也建議協助除草抑制病媒蚊孳生，今天又有議員反映，縣府也坦言今年登革熱特別嚴重，尤其在不同鄉鎮肆虐，她除請衛生局針對病媒蚊孳生的積水清除加強宣導，對於有必要額外增加除草預算部分，各局處可簽請追加預算辦理，讓防疫工作不受一般預算限制。