光鮮亮麗的模特兒，飯局經紀找上門時有所聞，男客選小模早已不是秘密。不過，現今生態變成「天價小模」有選擇權挑男客，甚至雙方議價改為包養，而新聞爆紅小模，接客價格水漲船高。前AV導演圤智雨接受《新聞歸剛欸》訪問，「暗黑震撼內幕」全說了。

【新聞歸剛欸】天價小模選男客滾床單！ 圤智雨狂掀暗黑「震撼內幕」 雞頭最愛這類人

以往飯局上總是男客挑小模，不過，圤智雨卻說，「中高價的小模市場，客人會和選定好的女生，像是情侶般到高級餐廳吃飯，過程中彼此看對眼，女方開價、男方可接受，就會直接進入主題」。

「天價小模」和男客滾床單，甚至還會開價被包養。(資料照)

對於中高價消費的客人，圤智雨卻說，「不見得每次都想找同一小模，現在的包養模式，不像過去以年、月來計算，只要男客不喜歡了，就會直接尋找下一個，或因為他們很有錢，還可能同時包養很多人」。

圤智雨狂掀小模飯局圈「暗黑內幕」。(游定剛拍攝)

小模等級及價格分布，圤智雨則說，「一般展場、外拍及直播主大約3至5萬元，掛上**論壇女郎的頭銜，可提升5至8萬，新聞事件爆紅則可達12至13萬的頂標價」。圤智雨不諱言地說，「爆紅的小模，淫媒可對外說，『我家有**妹』，上網都可搜尋到，客人會覺得說，『我竟然可以找得到這種人』，消費意願就會提升」。