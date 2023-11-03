高雄都會發展文教基金會與南台灣兩岸關係研究學會今天下午在義守大學共同召開「2024年總統大選與兩岸關係展望與前瞻」座談會，會中邀集南台灣兩岸議題專家學者，針對當前總統大選與兩岸關係發展的問題，共商研究解決與因應之道。

高雄師範大學前校長吳連賞表示，在當前種種複雜的因素下，南台灣在兩岸關係中的角色與定位，及其影響更值得吾人深思與重視，特召開此座談會，集思廣益，提供各界共商與對話，以策進未來。

2023至2024年是台灣的總統大選年，目前朝野各黨陣營候選人形成「四角督」態勢，尤其是總統候選人各自之兩岸政策走向也是各界關注的焦點，大選期間兩岸政策的論述是一個重要的觀察指標。

義守大學副校長李樑堅認為，兩岸政策方向之調整與兩岸交流交往種種舉措，在疫情解封後寄望榮景再現，因此有必要逐步調整開展走出一個兩岸關係的新局面。

成功大學政治系教授丁仁方指出，現階段我國總統大選在撲朔迷離難辨之際，國際情勢上，局部衝突不斷，俄烏戰爭持續，戰火綿延至今已1年7個多月，牽動世界變局，他也憂心表示，突如其來的以巴衝突，將給全球前景帶來新的風險，又適逢美國大選年將至，冰封對峙多時的中美關係，也期待盼出新契機的高層對話，雖說未見新氣象，但有高層的對話畢竟是一個好的契機。

高雄師範大學前校長吳連賞指出，時值總統大選之際，關於總統職權在憲政運作上，有諸多討論，尤其在總統職權的課責（accountability）議題上，備受外界關注。

國民黨前副秘書長張雅屏認為，目前修憲不易，恐府院權責不清、體制失衡，因此如何透過憲政議題的識讀與教學等公民教育，以導正民意對憲政體制的清楚認識，並在大選結果出爐後，用以監督朝野政黨走向權責相符的憲政體制。

國民黨大陸事務部主任林祖嘉指出，展望2024年總統大選之美中台與兩岸關係，尤其時值大陸商務部宣布對台灣進行貿易壁壘調查，決定將調查期限延長3個月，至2024年1月12日，也就是明年總統大選的前一天。此舉也將為大選的兩岸因素埋下不可預估的風險，兩岸關係可預期地將是持續暗潮洶湧、風高浪急，抑或可能掀起驚濤駭浪、掀翻和平之舟。