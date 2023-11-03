針對藍白合，國民黨主席朱立倫提出，所有國民黨、民眾黨的立委提名人投票，選出總統參選人，輸的當副手。資深媒體人趙少康表示，國民黨新提出藍白合的方式，民調佔一半，也就是國民黨、民眾黨立委候選人佔一半；想也知道，民眾黨總統參選人柯文哲一定不會同意。

·趙少康今(3日)在臉書粉專貼文表示，還是他的主張最實際。關於國民黨新提出藍白合的方式，民調佔一半，國民黨、民眾黨立委候選人佔一半。想也知道，柯文哲一定不會同意，因為柯文哲必輸，他為什麼要同意？而柯文哲反建議，堅持全民調，如果在誤差範圍之內，算他輸，這點算是有退讓一點，但還是沒有把國民黨的14個縣市長、38席立委、380名縣市議員的基層實力考量進去。

趙少康主張，採柯文哲的建議做全民調，但柯文哲要贏5%以上才算贏。組閣權給國民黨與侯友宜；還有針對國政方針舉辦3場公開辯論後，做3場大規模民調，過程必須嚴格依照科學原則進行：

第一、避免樣本作弊：各家民調公司抽出的樣本，交給其他公司執行電訪；第二、誤差範圍內的民調結果，都算雙方得分或不得分；第三、各家民調結果各自計算得分，贏的得一票，不能像現在將幾家公司結果加總後再平均計算。這樣特別高或低的一家影響力就可能贏過其他數家的加總；第四、手機、市話民調的母體不同、樣本不同，不能直接加總計算誤差。必須分別計算；第五、加大有效樣本數至10倍如一萬點，將調查誤差範圍壓低到正負1%，或2500個樣本，誤差正負2%；第六，雙方各推3人組成監督小組，檢查各家民調公司的抽樣及執行。