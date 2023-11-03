信義房屋繼旗下信義開發，去年取得高雄楠梓高大特區土地，進軍高雄房市之後，今年，仲介本業則在3日啟用嶄新的高雄行政中心，藉著提供最好的工作與服務環境，給在地員工、客戶，展現深耕高雄的決心。

信義房屋高三區協理周清源3日指出，信義房屋全台直營，是資本額逾70億元的上市公司，在高雄地區長期深耕發展，對消費者來說，無論是品牌力，或是房仲的服務力、專業力，都不同於一般加盟品牌。

他說，截至今年10月，信義房屋在高雄市已有38間分店，未來將持續耕耘、茁壯。

周清源表示，在軟實力部分，信義房屋一向秉持「先義後利、以人為本」的經營理念，重視維護員工、客戶、股東、社會、環境、供應商等六大關係人權益。

例如信義房屋不只是單次協助舉辦區權會、中元普渡，北高雄河堤店10餘年來與在地社區發展協會合作，每年舉辦跳蚤市場，協助搭設帳棚、設定主題、規劃路線，也與河堤國小一起舉辦有園遊會、展覽的「河堤日」；在地經營37年的文化店更是長期耕耘，包括同仁觀察到文化中心商圈交通繁忙，主動發起擦拭反光鏡等活動，確實了解社區需要、提供解決方案。

而在硬體布局方面，周清源則指出，信義房屋旗下信義開發去年至楠梓購地，未來將秉持一貫的建築理念，透過永續工法、引進社區營造等，成為ESG標竿建案，已經展現信義企業集團南下布局決心。

他說，今年，信義房屋高雄行政中心正式啟用，內部寬闊的簽約空間，代表信義房屋希望提供給客戶最優質、舒適的服務，還布置了休憩區、遊戲區等，顯示希望與在地社區共榮共好的願景；辦公空間也打破以往的安排，採用開放的「行動辦公室」，彰顯信義房屋近年推動數位轉型，希望以更有效率的工作模式，提供客戶更便捷、到位的服務。