台北市議會今天下午召開定期大會警政衛生部門質詢及答覆，民進黨議員許家蓓質詢，北市警紀案不斷，今年就發生警員調包毒品、以毒養案、派出所長和詐騙集團接觸、警員洩密偽造文書等，影響民眾對警察形象的觀感，更抹煞認真守法員警的努力。

許家蓓指出，近3年警局違法違紀案共168人，今年數據上升至68人，違法案以洩密罪等最多，違紀案則是涉足不當場所等。調資料發現，警察風紀分違法及違紀案，據北市警局統計違法違紀案，民國110年共38件58人、111年共36件42人、今年到9月止共51件68人，近3年警局違法違紀案為125件168人。

許家蓓說，北市警員違法案以洩密罪、偽造文書、詐欺罪、違反貪汙治罪條例為大宗；違紀案以涉足不當場所、言行不檢和不正常感情交往為大宗。許強調，警察職責為打擊犯罪卻知法犯法，警局對警員違法違紀情況應秉持零容忍，但風紀案仍層出不窮，須加強教育訓練、落實督導考核，維護警察形象及民眾權益。

北市警察局長張榮興說，99.9％基層警員都奉公守法，他上任後把整頓警察風紀列為工作重點，風紀案增加其中1項原因是警局主動啟動調查案件變多。未來將會持續強化法治教育，把違法違紀案當範例，讓所有警員警惕，並清查及列管具風險警員，有任何風紀徵對象絕不護短。

市警局補充，預防方面除持續掃除風紀誘因場所、加強法紀教育及風險人員辨識，將對風紀顧慮人員採取各項督輔導作為；針對員警違法紀案，採取斷然處置，絕不寬貸、警紀警辦、自檢速辦原則，以不掩飾、不庇縱、不護短態度，展現查辦及防制警察風紀決心。