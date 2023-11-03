柯文哲今天到台中參訪明日廚房，與創辦人楊七喜（左）座談，推廣剩食概念。（張亦惠攝）

2024總統大選倒數72天，藍白合至今仍卡關，國民黨總統參選人侯友宜3日到台中明日餐桌推廣剩食、惜福概念，對媒體詢問政治議題包括柯文哲提出全民調等一概不回應。

侯友宜今天下午與立委參選人羅廷瑋前往剩食共食實驗空間明日餐桌，與創辦人楊七喜進行座談，並體驗製作台式米食糕點分子料理，與楊七喜共同推廣共享剩食的理念，期盼在惜福、惜食的同時，也能幫助社會各角落有需要的弱勢族群。

明日餐桌創辦人楊七喜在台中市中區開了一間剩食餐廳，將搜集回來的剩餘蔬果8成送給有需要的人、2成重新變成美味的佳餚讓前來的民眾享用，至於價格則交由吃飯的人自己決定，楊七喜也跟侯友宜分享她至今已經嘗試過34個不同國家的料理。

楊七喜以5萬元創業，後續更為了推廣剩食、永續概念負債1000萬元，楊七喜分享，如果她1個人的1000萬，可以換來全台灣人對永續的未來，其實很划算，目前已經開拓8個剩食據點。

侯友宜大讚楊七喜的創業「很了不起」，也表示，楊七喜推廣的明日餐桌，就是將小愛化成大愛，推動善的循環，不僅符合永續環境的理念，也跟他在新北市不斷推廣的「不遺忘任何一個人」的信念相同，希望幫助這個社會可以共融共好。