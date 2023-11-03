大陸名人汪小菲前年與女星大S（徐熙媛）離婚後，感情生活很精采，今年初兩人分手張穎穎後，被發現與女星莊思敏互動密切，甚至在女方直播時大方抖內，金額超過10多萬元；莊思敏身分被起底是馬來西亞拿督千金，還曾有過一段婚姻，前夫是台灣珍奶店少東。最近莊思敏在頒獎典禮時，不避諱提及汪小菲，感謝他出錢出力幫她。

莊思敏今年4月才與汪小菲傳緋聞，引起熱烈討論，但兩人絲毫不避嫌，先是汪小菲在莊思敏直播時抖內，總價值估算破新台幣10萬元，當時讓她樂得狂讚，「汪總厲害」；而莊思敏近年認真經營直播帶貨，昨（2日）獲得「大灣區Top主播獎」肯定，致詞也不忘感謝汪小菲。

在領獎後，汪思敏認為做一名主播不容易，「很需要互相鼓勵扶持」，而對於汪小菲出錢出力幫她，她也大方表示，「沒錯，他大力支持，也是一個很好的供貨商，他的貨都很好賣」，毫不避諱提及緋聞男友，讓網友都大讚莊思敏乾脆又不拐彎抹角的個性。

其實在莊思敏與汪小菲傳出緋聞後，她的身分也立刻被網友起底，除了是拿都千金外，現年42歲的她大汪小菲1歲，同樣有過一段婚姻，對象也是台灣人，她的前夫是珍珠奶茶CEO楊秉逸，兩人因疫情聚少離多，去年和平離婚。