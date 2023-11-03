親民黨主席宋楚瑜日前出版新書時，曾秀出小學成績單，有媒體詢問為何還會保存，宋楚瑜回答，其實從幼稚園、初中及高中的成績單都有，因適逢戰亂，母親認為，教育是重要的事情，也讓他高度重視教育政策，這次親民黨重返國會，也會將「均衡城鄉發展差距 確保公平教育權益。」當作政見之一。

宋楚瑜回憶，他的母親會將成績單，擺在一個小包裡面，至於原因，他說，因為出生的年代是逢抗戰及國共內戰，他是真正的「戰時嬰兒」，從湖南逃離至重慶，抗戰勝利後前往南京，因祖母過世陪著靈柩又回到湖南，母親認為，什麼東西都可以丟掉，但是學籍證明和成績單不行，方便日後銜接教育，所以必須保留。

宋楚瑜表示，他的母親認為，教育是重要的事情，所以他在省長任內，為了解決城鄉差距的問題，第一個解決就是教育問題，每年的台灣省經費不低於總預算的25%，並走遍所有的省立高中、高職，無論從師資、校舍及營養午餐，都是省府時期建設的重點，還記得修繕的教育就超過十五萬間。

宋楚瑜強調，還記得成淵高中老師，當時給我的高二成績單是忠厚仁慈，這次親民黨重返國會，將本著此心為人民服務。另他也提及，當年逃難的心路歷程，歷經過對日抗戰及國共內戰，正所以有這些歷程，他才會對兩岸的和平穩定非常關心，這也是親民黨重返國會的目標之一。