以色列地面部隊攻入加薩走廊後，與哈瑪斯武裝人員展開激戰，多人陣亡。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日自加薩邊境突襲以色列觸發激烈戰火，至週五（3日）已28天。以軍近日陸續傳出傷亡，週四發布一名官拜中校的裝甲軍營長訃報，這是以軍展開地面行動以來第18名戰死的士兵，軍階也是18人之中最高。以軍至此陣亡人數累計333人。

開戰之初，以色列即連日強力空襲加薩走廊，地面部隊上週大舉攻入加薩北部後，遭遇哈瑪斯武裝份子頑強抵抗，雖已3面包圍全境最大城、哈瑪斯根基所在的加薩市（Gaza City），週五白天仍未攻入市區。綜合《以色列時報》、以色列《新消息報》（Ynetnews）、《耶路撒冷郵報》週四報導，以色列國防軍（IDF）證實，第188裝甲旅53營中校營長哈巴卡（Salman Habaka）在加薩北部地面行動指揮坦克車部隊作戰時陣亡，週三深夜他率領裝甲部隊掩護戈蘭旅（Golani Brigade）步兵對戰哈瑪斯武裝份子過程陣亡。他身後留下妻子與2歲兒子，還有父母、3個兄弟與2個姊妹。

#Israel dikejutkan kematian LetKol Salman Habaka, , aliran Druze,Komandan Batalion Lapis Baja ke -53 Brig ke -188 ditembak pejuang perlawanan #Palestina di #Gaza. Kematian Habaka, pukulan besar tentara #Zionis, & akan pengaruhi moral prajurit Israel, yg makin banyak tewas pic.twitter.com/pq7ZHtokCF — Hidayatullah.com (@hidcom) November 2, 2023

除了哈巴卡，當天還有2名軍官、1名士兵在戰鬥之中重傷，另有一名隸屬女兵部隊「卡拉卡爾營」（Caracal Battalion）在靠近埃及邊境的一次行動之中因吉普車翻倒受了重傷。

哈巴卡今年33歲，出身以色列北部加利利地區（Galilee）靠近黎巴嫩的德魯茲人村落亞努賈特村（Yanuh-Jat）。在他準備攻進加薩之前，家人專程來到以色列南部營區表達支持。

哈瑪斯武裝份子10月7日突然衝破邊境圍籬、攻入以色列屯墾區大開殺戒時，哈巴卡是第一批即時因應的IDF軍人之一，他殲滅的哈瑪斯份子有好幾十人，救出在民宅、避難所遭挾持的居民，獲得「英雄」稱號。

以色列國防軍證實，第188裝甲旅53營中校營長哈巴卡陣亡。

哈巴卡生前接受訪問時回憶突襲當天的狀況表示，他獲報後從亞努賈特村住家趕往南部澤埃林（Tze'elim）附近的基地，車程中陸續致電坦克部隊弟兄，「週六又逢假日，很難叫人回營」。他帶領2輛坦克車抵達貝里（Be'eri）社區加入一支傘兵小隊作戰，「儘可能拯救每一條人命」，到場目睹了噩夢般的景象，「房子著火，汽車翻倒，恐怖分子身亡」。

哈貝克向上級報到後接獲第一道命令是朝民宅發砲：「你會先自問屋裡有沒有平民人質。我們決定朝民宅開火前已做了所有初步檢查，以逐戶解救人質。那天一直打到晚上，在屯墾區街頭作戰。」當時他體認到，人們聽見坦克車移動聲響時「瞬間多了一絲安全感」，「烙印在我腦海裡的是開車駛於路上的時刻，心知就要進入恐怖分子利用假期潛入以色列謀殺、屠殺、綁架老人與嬰兒的以色列人社區」。

他在此番出征前表示，「第53營與坦克部隊帶著所有榮耀與力量，準備迎接任何挑戰，我們正準備持續痛擊敵人」，呼籲以色列人民務必團結一致，除了勝利，「別無選擇」。