台中市豐原警分局翁子派出所警員張廷緯（左）日前至台北富邦銀行豐原分行，頒發台中市政府警察局「榮譽市民」獎狀給阻詐有功行員。（豐原警分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市豐原警分局翁子派出所30歲警員張廷緯，外表秀氣、臉蛋俊俏，練健美化身「猛男戰警」，日前到台北富邦銀行豐原分行頒發台中市政府警察局「榮譽市民」獎狀給有功行員，張的肌肉線條出眾，女行員看得臉紅心跳，害羞說，協助警方阻詐，還有「福利！」。

警方指出，外表斯文的警員張廷緯已經結婚，平時愛好健身，對於身材的管控有嚴格的要求，且積極參加國內健美比賽，是豐原分局有名的「肌肉悍警」，閒暇時寫書法，動靜皆宜、文武雙全，曾為參加健美比賽在3個月內狂瘦18公斤、毅力驚人，對自我要求的精神是同仁的表率。

警方表示，近年來詐騙案件頻繁，警方與各大金融單位無不往來密切，在警民合作的政策配合下，為鼓勵銀行行員積極通報警方阻詐，豐原警分局警方日前派員到轄內台北富邦銀行頒發阻詐獎金及獎狀，表揚阻詐有功的行員。

豐原警分局翁子派出所指出，詐騙型態多，除教導行員辨識手法，並建立通報機制阻詐；警員張廷緯日前至台北富邦銀行豐原分行頒發台中市政府警察局「榮譽市民」獎狀給阻詐有功行員，由於張員壯碩的身材線條顯得特別出眾，行員在合照時目不轉睛，稱「有福利」!

豐原分局長劉其賢表示，警民合作打擊詐騙，是現今防制詐騙政策的主流，對於勇於出面協助警方的民間助力，應予以褒勉，正所謂「警力有限，民力無窮」，落實社區警政才能在防制詐騙上發揮事半功倍的效果。