香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）高見7.3190元，截至下午5時03分，離岸價報7.3236元，在岸價報7.3159元。
人民幣兌美元中間價3日報7.1796元，升值1個基本點。上一交易日中間價7.1797元，上一交易日官方收盤價7.3186元，上日夜盤收報7.3135元。
外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）可能結束升息周期的預期繼續施壓美元，市場風險偏好回暖，北向資金也重新流入A股，這部分幫助人民幣市場情緒。不過，中美利差在一段時間內仍難以明顯收窄，人民幣反彈空間仍受限。
美元疲弱，人民幣兌美元在岸價（CNY）3日收盤升值53個基本點。人民幣兌美元在岸價收報7.3133元，較上日下午4時30分收報7.3186元，升值53個基本點，較晚上11時30分最後成交價7.3135元，升值2個基本點。
香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）高見7.3190元，截至下午5時03分，離岸價報7.3236元，在岸價報7.3159元。
人民幣兌美元中間價3日報7.1796元，升值1個基本點。上一交易日中間價7.1797元，上一交易日官方收盤價7.3186元，上日夜盤收報7.3135元。
外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）可能結束升息周期的預期繼續施壓美元，市場風險偏好回暖，北向資金也重新流入A股，這部分幫助人民幣市場情緒。不過，中美利差在一段時間內仍難以明顯收窄，人民幣反彈空間仍受限。
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