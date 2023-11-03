香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）高見7.3190元，截至下午5時03分，離岸價報7.3236元，在岸價報7.3159元。

人民幣兌美元中間價3日報7.1796元，升值1個基本點。上一交易日中間價7.1797元，上一交易日官方收盤價7.3186元，上日夜盤收報7.3135元。

外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）可能結束升息周期的預期繼續施壓美元，市場風險偏好回暖，北向資金也重新流入A股，這部分幫助人民幣市場情緒。不過，中美利差在一段時間內仍難以明顯收窄，人民幣反彈空間仍受限。