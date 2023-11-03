2024大選持續倒數，民眾黨不分區立委備受外界關注，先前傳出陸配徐春鶯有望入列，但卻引發國籍爭議和綠營批評。對此，前立委郭正亮直言，依現行法規陸配不需要、也無法放棄大陸國籍，政府都知道卻還要瞎掰，民進黨乾脆把陸配不得從政的「歧視主張」寫入黨綱，不要都做這種小人、低級、下流的動作，也不要再說台灣是民主國家，承認民進黨執政就是法西斯主義、歧視陸配、不講究民主的國家。

民眾黨不分區名單尚未正式公布，但傳出陸配徐春鶯有望入列，就引發綠營猛批，民進黨總統參選人賴清德更直言「台灣的國安將有危險」；而陸委會主委邱太三則指出，徐春鶯選上民意代表後，須依照國籍法及公務人員任用法規範，「放棄外國國籍」。海基會指出，兩岸人民關係條例中，只處理喪失原籍(戶籍)證明公證書，並沒涉及大陸國籍問題。

郭正亮今(3日)在政論節目《新聞大白話》指出，徐春鶯的問題要就現有法律，告訴人家「要如何放棄中華人民共和國國籍」，但現有情況就是「中華民國不承認中華人民共和國、中華人民共和國也不承認中華民國」，所以陸配還是大陸國籍，只要去除戶籍就可以，且去掉大陸國籍，之後要恢復非常困難，大部分陸配也都要往返兩岸。

郭正亮也直言，陸委會要提供一個法律途徑，「邱太三去跟國台辦商量一下，如何放棄大陸國籍？」如果徐春鶯現在放棄大陸國籍，對大陸來說就是「無國籍之人」，因為大陸不承認中華民國，不可能放任國民變成無國籍，連台灣內政部都不可能這樣做。內政部長林右昌和邱太三明明知道情況，卻還要這樣說，就知道這個政府會有多瞎掰。

郭正亮也指出，綠營認為陸配不能參選立委，因為會看到機密資料，照這樣推論，陸配也不能參選縣市長，因為也可能看到機密資料，「乾脆就明定，民進黨列入黨綱，陸配不得參選立委、不得參選六都市長、不得當部會首長、不得參選總統，還不得從軍！因為也會看到機密」。

郭正亮也嗆說，民進黨就規定，只要能夠看到機密的，陸配都不能做，即使已經拿到中華民國公民權，「就把你們的『歧視主張』寫入黨綱，勇敢一點，每次都做這種遮遮掩掩、小人、低級、下流的動作」。

郭正亮也舉以色列為例，以色列的國安處境比台灣還嚴峻，境內的阿拉伯裔有160萬人、佔總人口20%，也一樣可以選國會議員，目前以色列國會120席議員，阿拉伯裔有5席，而且還是反對總理納坦雅胡的政黨；此次發生哈瑪斯突襲，這個阿拉伯裔政黨還是第一時間跳出來呼籲團結，爭取國內更大的團結。

郭正亮怒嗆，民進黨政府就不要說台灣是民主國家，承認民進黨執政的台灣是法西斯主義、歧視陸配、不講究民主的國家，賴清德根本就沒有資格當總統、只會是法西斯主義的總統。