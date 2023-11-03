衛福部統計，去年家庭暴力通報案件達15萬6千多件，平均每3分鐘就有1件家暴通報，因此在每個分局也都有設置家庭暴力防治官（簡稱家防官），協助、幫助各種受暴人。不料，台北市大同警分局防治組洪姓家防官，卻私下替友人查詢特定人士的前科等資料，分局發現後自清報請檢方偵辦，士林地檢署日前偵結，認定洪犯行明確，因他素性良好且坦承犯罪，將他緩起訴處分。

緩起訴指出，時任大同分局防治組擔任家防官的洪員（46歲），明知沒權限查詢非屬他承辦案件對象的個資，也不得洩漏，卻在今年2月底，替張姓朋友查詢特定人的前科資料，並將資料洩漏給友人。

今年5日12日，竟又在分局辦公室，上網進入衛福部保護資訊系統，查詢非其承辦案件的民眾所涉的家暴案通報內容，隨後用LINE撥打電話給張，並把通報內容告訴對方。全案經大同分局自清報請士林地檢署檢察官指揮偵辦。

偵查時，洪姓警員坦承犯行，張姓友人也指證歷歷，檢方根據雙方通訊軟對話等，認郭員涉犯刑法132條第1項之洩漏國防以外秘密罪，審酌他無前科，因一時失慮，犯後坦承犯行，予以緩起訴1年，向公庫支付5萬元。

這非大同警分局首次傳洩漏個資案件，當時就任寧夏葉姓所長，涉收詐團首腦「藍道」杜承哲百萬賄款，替其查個資現遭羈押，北市警局也予2大過免職；至於，洪姓家防官目前也調離原單位，現於文山一分局服務。

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