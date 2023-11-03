台股本周行情從驚恐破萬六再轉為大漲收復季線，外資翻臉快速，3日外資台指期轉為淨多單662口，終止連續32天淨空單的局面，外資期現貨同步偏多。統一期貨投資顧問部專業協理廖恩平分析，台股籌碼偏空已經消除，未來一～兩周將啟動偏多行情並延續到農曆年前。

廖恩平表示，本周台股跌破萬六，最低來15,975點，年線即將失守，當時偏空氛圍拉到最滿，10月30日、10月31日及11月1日的外資台指期淨空單都超過一萬口，空方步步進逼，所幸靠著美股大漲及政府護盤，外資台指期空單快速認錯回補，在台股也連續2日買超，台股萬六及年線成功守住，3日已收在16,507點，收復季線。

廖恩平表示，未來一～兩周將啟動偏多行情，並有望延續到農曆年前，主要基於第一、台股這2日成交量能逐步擴增。第二、年底前消費旺季。第三、2024年1月的總統大選即將到來，護盤力道延續。第四、選後20天上漲機率高。

不過，廖恩平也說，投資人持股到農曆年前後還是要適度調節，因美國利率走升，美國30年期的房貸利率已經達到8％，房貸違約率恐將上升，再者會擴及到信貸違約，中小型企業破產家數將上升，考量2024年上半年風險仍高，因此建議投資人抱股到農曆年前。