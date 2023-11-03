廈門街派出所警員，在2日下午13時許，於晉江街發現1部機車併排違停，警方依法舉發，開單舉發後，往前繼續開單舉發另輛違規貨車，但此時機車騎士突然現身，並向警員質疑。（翻攝畫面）

北市警局中正二分局廈門街派出所警員，在2日下午13時許，於晉江街發現1部機車併排違停，警方依法舉發，機車騎士被開單後不滿，質疑警員執法態度「應該要先勸離」，而且要「苦民所苦」，雙方越吵越激烈，整個過程都被民眾錄影PO網。

警方表示，2日下午13時許，廈門街派出所警員，在晉江街發現1部機車併排違規停車，開單舉發後，往前繼續開單舉發另輛違規貨車，但此時機車騎士突然現身，並向警員質疑，舉發應該要先行勸離，並且要警員苦民所苦，甚至還說「我繳的稅是養你們」，警員不甘示弱也回復「我們也有繳稅，你沒有比較偉大」，騎士又轉質疑警員態度不佳。整個過程被民眾拍下，並且上傳網路

警方指出，警員舉發時騎士並未立即將車騎走，而是到員警舉發製單完畢才到場騎車，警方依道路交通管理處罰條例第56條第2項規定舉發，該項違規並非違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條所規範之可勸導項目，故舉發無疑義。

經檢視現場蒐證影像，執勤員警與民眾執勤過程立場嚴正、態度堅定。呼籲各駕駛人行車時務必遵守交通安全規則，勿隨意違規停車，以確保用路人「行」的安全。