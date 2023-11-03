台南市長黃偉哲與貝濟耶市長梅納爾以視訊跨海完成姊妹市締盟儀式。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台灣最古老城市台南市、法國最古老城市貝濟耶市（Beziers），3日傍晚透過視訊締盟；台南市長黃偉哲、貝濟耶市市長梅納爾（Robert Menard）在駐法國普羅旺斯辦事處總領事沈真宏見證下，跨海完成儀式，這是台南在法國的第1個締盟城市，也是貝濟耶市在東亞的第1個姊妹市。

貝濟耶市位於法國南部，於西元前625年建立，為法國最古老的城市。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

貝濟耶市位於法國南部，於西元前625年建立，為法國最古老城市，曾獲法國文化部授予「藝術與歷史之都」殊榮。貝濟耶市並已將台南標示於該市高速公路進入市區處的姊妹市路標。

「在台南400前夕開花結果，更顯意義重大！」黃偉哲表示，台南和貝濟耶市之所以有緣結盟，除了2市歷史悠久、擁有豐富文化古蹟外，更因雙方對自由民主的追求。

貝濟耶市將台南標示於該市高速公路進入市區處的姊妹市路標。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

他說，梅納爾市長是「無國界記者組織」創辦人，捍衛新聞自由的精神舉世皆知；台南不忘民主先烈付出，為紀念自由民主的難得可貴，訂定3月13日為「台南市正義與勇氣紀念日」、4月7日為「言論自由日」。

梅納爾表示，2市締盟不只是因為同樣悠久歷史，更是因為對民主精神的捍衛，他非常期待能夠與台南共同合作推展民主自由。

黃偉哲指出，2市締盟意義深遠，不僅象徵台法友誼緊密，更代表2市對於推動文化、歷史、觀光與民主等的努力與決心，期待未來雙方進一步交流合作能為2座城市帶來更多光彩，也邀請梅納爾市長明年率團來台南參加台南400系列活動，並親自當面討論文化及民主自由議題，梅納爾也期盼明年有機會造訪台南。

沈真宏表示，台南的民主運動先驅們促成台灣結束獨裁邁向民主，而貝濟耶是法國抵抗運動領袖Jean Moulin的家鄉，每年還會擇定1位英雄製作銅像以紀念民主的可貴。

他指出，2市積極捍衛自由民主並擁有悠久輝煌的歷史，締盟相得益彰，祝福2市未來在經濟、文化有更多合作交流，他也在儀式中送上印有2市手繪古蹟的紀念帆布袋及台南市花蘭花，表達祝賀。