資深製作人劉志雄上個月才在第58屆金鐘獎奪下「生活風格節目獎」，未料下台後身體不適，緊急送醫開刀，時隔2週，今（3日）公視在臉書透露他因病辭世，享年54歲。

公視今發文透露劉志雄因病辭世，並哀悼「他除了是優秀細膩的製作人，他也是一位才氣縱橫的導演，熱愛影視工作的他，在光榮的舞台上謝幕，他去另個世界，繼續做他喜歡做的事了」。

不過實在太早太突然了，幽默又熱愛自由的他，可能會說「大家都要成長的，我先去做下一個節目、練新等級了……」。劉志雄曾拿下5座金鐘獎盃，2015年以《浩克慢遊》獲第50屆金鐘獎非戲劇類節目導演獎；2020年以《我在市場待了一整天》獲第55屆金鐘獎生活風格節目獎、節目創新獎、非戲劇類節目攝影獎。

今年他以《我在工場拍拍手》獲第58屆金鐘獎生活風格節目獎，當時他上台領獎時，難掩激動情緒，還表示爽到有點胃痛，雖然是他第5次上台，還是很緊張，不過其實他當時身體就不適，下台後便緊急送醫開刀，而公視隨後也回應：「手術進行順利，靜養中，謝謝關心。」