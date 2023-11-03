桃園市龍潭區10月31日發生離奇命案，43歲蔡姓男子因朋友到家中作客，拿出改造槍枝炫耀把玩，二度作勢朝自己的額頭扣扳機，未料第2次擊發時子彈貫穿腦門，鮮血直流當場斃命。警方查出蔡男有竹聯幫派背景，還是中華統一促進黨成員，與白狼張安樂有交情，將進一步追查槍枝來源。而桃檢也將於下週一（6日）上午10時30分進行解剖，釐清死因。

上月31日下午3時許，蘇姓男子帶著2個兒子到蔡男家作客，閒談中蔡男開始炫耀自己有「好東西」，隨即拿出1把改造手槍坐在沙發上把玩，過程中他說槍枝故障不會擊發，第1次抵住額頭扣了好幾下扳機，沒想到第2次再抵住額頭扣扳機，這次子彈直接擊發，貫穿蔡男腦袋。

警方調查，死者為竹聯幫虎堂桃園分會長，也是統促黨成員，有傷害前科，熱衷參加宮廟活動，他的臉書上PO出各種參加餐會、地方活動照片，也曾和統促黨總裁張安樂、竹聯幫大老李宗奎等人同框。另外，當時在場的蘇姓男子被查出是妨害自由通緝犯，警方也循線將他緝捕歸案。

蔡男平日與父親一起從事土木工程，近期疑似與人有10多萬元的工程債務糾紛，才會循管道擁槍自保。檢警在死者家中找到疑似不完整的彈殼，並搜到該把改造槍枝，除誤擊出的1發子彈，槍枝內已無子彈。初步研判為槍枝走火誤擊引發意外，另遺體相驗從傷勢無法研判子彈是否貫穿腦部，需解剖確認有無彈殼殘留。

桃園地檢署檢察官1日率法醫、警察相驗，發現蔡男頭部有子彈貫穿傷，後腦傷口較大，手部也有火藥痕跡，認為應是持槍自傷無誤，現場也找到彈頭。

而桃檢檢察官仍不敢大意，訂於下周一（6日）上午10時30分在中壢殯儀館由檢察官率高檢署法醫進行解剖，以釐清真正死因。