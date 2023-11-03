《蒼鷺與少年》中文版配音由許光漢（右起）、李心潔、曾敬驊夢幻聲演。（甲上提供）

日本動畫大師宮﨑駿睽違10年推出的《蒼鷺與少年》，10月6日在台上映，28天迅速達成全台近1.6億票房佳績，不僅創影史吉卜力動畫在台首周票房新高紀錄，也是首部蟬聯4周全台票房冠軍的吉卜力電影。台灣片商也釋出中文版配音明星許光漢、曾敬驊、李心潔幕後花絮，許光漢聲演面惡心善的「蒼鷺」，靈活聲線令觀眾耳目一新，他表示最挑戰之處在於蒼鷺及化身成人這兩者的轉換，也讓李心潔讚嘆十分驚喜。

許光漢談及這次獻聲的蒼鷺角色面惡心善，「他一開始出現可能會讓大家覺得有一點邪惡，但看到後面，其實他跟少年會有一段很堅定的友情。」配音天分讓聲音導演讚不絕口，他表示其中較為困難的部分就是必須在蒼鷺型態與化身為人的型態時做兩者的轉換，值得一提的是，許光漢必須使用大量氣音去模擬蒼鷺在冒險旅程中的各種遭遇，「像是他要飛、被射中啊、要救人，就會有很多『呃、哎、啊啊』那種聲音，我覺得配起來還滿有趣的，算是有開發到對自己的其他想像與可能性。」

曾敬驊為片中男主角「真人」獻出動畫配音初體驗，由於真人的母親在太平洋戰爭中喪生，導致他的個性較為冷酷、給人距離感，直到遇見蒼鷺，並在蒼鷺帶領下冒險進入生者與死者共存的世界，從中領悟人生真理進而成長，曾敬驊說：「宮﨑駿的電影就是有種魔力，這是一部很難得的作品，可以讓新世代的小朋友與爸爸媽媽一起來看。」

李心潔1人分飾真人生母「久子」及繼母「夏子」兩角，演繹動人母愛，她表示有場戲特別先聽曾敬驊的配音，情緒差點hold不住，「他演得非常好，連帶影響了我把那場戲演得非常投入。」對於許光漢獻聲「蒼鷺」一角，李心潔直呼非常驚喜，「因為大家對許光漢的印象就是一個帥哥，一個非常好的演員，這次他的聲音變成蒼鷺，非常有趣也令人驚喜。」李心潔表示宮﨑駿十分擅長描寫人與人之間的情感，「打動人心的時刻寫得非常細膩，雖然是動畫片，但是情感卻很真。希望大家進戲院觀賞的時候也能感受到那份感動！」

《蒼鷺與少年》在日本累積553萬觀影人次、大賣82.5億日圓（約17.8億元台幣），韓國10月25日上映以來已累積111萬觀影人次，蟬聯兩周票房冠軍，法國接力在11月1日上映，首日觀影人數達22.7萬人次，刷新吉卜力動畫在法國首日票房新高，美國預計12月上映，美版配音陣容十分吸睛，男神羅勃派汀森為「蒼鷺」獻聲，充滿磁性魔幻的聲線令人驚嘆不已，主角「真人」由《安眠書店》童星出身的盧卡帕多凡配音，其他卡司包括前「蝙蝠俠」克里斯汀貝爾、「路克天行者」馬克漢米爾、二代「黑寡婦」佛蘿倫絲普伊、「綠惡魔」威廉達佛、「毀滅者德克斯」戴夫巴帝斯塔等華麗陣容。