美國聯準會（Fed）利率「連二凍」，市場普遍預期美國升息已到頂，匯市繼續消化振奮情緒，亞幣連二日反攻上揚，隨外資熱錢回流，新台幣兌美元3日早盤一舉重返32.2元，尾盤央行小幅調節，終場收在32.303元、升5.8分，總成交量12.565億美元，隨近二日匯價反彈，新台幣周線終止連三黑。

新台幣本周由衰轉盛，本周匯價一度逼近32.5元大關，距離此價位僅剩半步之遙，在Fed本周不升息後，市場解讀Fed立場偏鴿派，新台幣近二個交易日合計升值近2角，一舉收復先前貶值失土，本周合計升值1.22角或0.38％，周線順利由黑翻紅。

根據央行統計，隨美元指數回落，主要亞幣本周大舉反攻，又以韓元狂升2.53％最猛，其次為菲律賓披索去漲1.51％、泰銖及印尼盾各自強升1.37％及1.34％、馬來幣升0.94％、星幣升0.52％、新台幣升0.38％、人民幣小升0.05％，唯獨日圓小貶0.13％。

匯銀主管表示，隨外資繼續回補台股並匯入，新台幣一開盤即走強，盤中最高升抵32.264元；不過，整體市場其實仍偏向觀望，緊盯稍晚美國非農就業數據表現，「市場還在觀察」，因而導致相對承接買盤力道也減弱，也使得新台幣匯價升值，而央行在尾盤仍有進場小幅調節阻升，為市場提供流動性。

匯銀主管表示，Fed釋放偏鴿立場，市場大為振奮，但其實Fed也沒把話說死，「只是沒想像中鷹派」，預計市場對此題材已反映告段落，接下來就回歸基本面，看經濟數據表現而定，市場目前普遍預期預期美國升息已見頂，但究竟12月是否真的不升息，就看就業市場等數據決定。

外匯交易員認為，目前新台幣32.5元保衛戰危機暫時解除，後續就看經濟數據表現，由於市場也不敢篤定美國經濟是否繼續強，仍相對有疑慮下，後續要觀察各項經濟數據能否維持，且美元指數前一波也已上漲不少，接下來出現回檔修正，市場也不會太過意外。

交易員指出，短線新台幣先觀望美國非農就業表現，若還是很強勁，預計美元將繼續反彈，屆時新台幣將回測32.4方向，但預計32.5元關卡短時間也不容易貶破，預計新台幣下周將在32.2至32.5元區間震盪。