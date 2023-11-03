外媒引述知情人士透露，自17日起，美國晶片設計大廠輝達（NVIDIA）GeForce RTX 4090顯示卡將不再向中國大陸出口。

集微網報導，RTX 4090似乎是美國試圖阻止中國大陸和某些國家獲得先進技術的意外犧牲品，這種制裁對於H100、H800、A100、A800、L40和L40S等資料中心零件更有意義。然而，基於最後兩者使用RTX 4090（和RTX 6000 Ada一代）中相同的AD102晶片，因此有必要對消費性零件採用相同的限制。

中國大陸機構和企業目前有許多先前進口的零件可以使用，但美國政府的目的是限制進一步使用此類硬體。

報導指出，先前有報告指出RTX 4090在中國大陸的價格上漲，這對美國國內RTX 4090價格的上漲產生連鎖反應。理論上，RTX 4090的出口限制使其更容易在其他地區購買。但市場猜測，可能還有其他途徑可以讓GPU進入中國大陸，使輝達客戶以1,600美元的價格購買RTX 4090，並在中國大陸以兩倍以上的價格出售。