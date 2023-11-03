由於永續相關議題持續受到國際各界重視，國民黨立委費鴻泰今天參加由會計研究發展基金會舉辦的「解讀ESG重點趨勢－金融、投資與租稅」研討會，立法院長游錫堃也受邀擔任貴賓致詞，還有多位財經界重要人士蒞臨，包括金管會主委黃天牧、財政部長莊翠雲、證交所董事長林修銘、壽險公會理事長陳慧遊、財金資訊公司董事長林國良等十多位貴賓。

會計研究發展基金會董事長王怡心在開場致詞表示，金融機構不僅需要考慮財務績效表現，也需要對環境、社會、治理（ESG）有所貢獻。為倡議永續相關議題，王怡心與國民黨立委曾銘宗、費鴻泰共同發表合著新書《金融機構風險永續管理》，結合法規、學術與實務三重視角，提供一個全面且深入的實用指引；此書重點是倡議金融機構正視永續風險管理，成功邁向永續發展目標。

游錫堃致詞時表示，自己曾從事金融工作，自20年前即在行政院推動第一階段金融改革，三年內逾放比從8.04％降到2.78％，資本適足率提升至8％以上，達到國際標準，化解當年潛在的金融危機，也使台灣安然度過2008年金融海嘯。

游錫堃對於金融機構所承受的風險及永續管理特別有感觸，對於三位財經專家所出版新書《金融機構風險永續管理》，提出法規、學術、實務三個面向的智慧、經驗及見解，必能有助於我國金融業在朝向永續發展目標更加順暢。

曾銘宗致詞時說，具有233年歷史的英國霸菱銀行因未做好風險控管而倒閉，因此金融機構要做好風險管理才能永續。風險管理要求全面性，金融機構以往重視作業風險、流動性風險、信用風險、法律風險；現在則是更要注重政治、經濟風險。

費鴻泰強調，此書融合他十多年的立法委員財經問政經驗，以及多年來對國際金融和國內產業趨勢的統計分析研究，特別闡述金融機構如何應用永續管理結合公司治理、風險管理、內部控制，並且善用科技在組織全方位管理。三位作者希望各界多給予本書指導，讓未來可出版內容能更豐富的第二版書。

另外，金融監督管理委員會綜合規劃處處長胡則華也以「綠色金融與永續投融資」為題進行演講，她指出在全球關注氣候變遷風險的時代，金融市場面臨種種的改變，鼓勵透過綠色金融行動方案3.0及上市櫃永續發展路徑圖與行動方案，持續金融機構對六大核心戰略的綠能與再生能源產業投融資；並鼓勵投信及境外基金擬上架的ESG、綠色或永續基金、ETF等；證交所交等持續發展永續相關指數商品；以及推動我國永續經濟活動認定參考指引等，盼藉由金融市場的力量，建構永續發展生態系。

財政部賦稅署署長宋秀玲提及，淨零趨勢下，透過具環境稅性質的貨物稅、強化企業社會責任、稅務誠信治理及透明化；以及雙邊預先訂價協議(BAPA)、政策性租稅優惠等措施，達到ESG租稅治理之效果。此外，歐盟碳邊境調整機制即將在2026年施行，已帶動高碳排產業加速減碳、提升產業競爭力。我國氣候變遷因應機制，包含徵收碳費、自願減量交易、開發行為增量抵換及碳盤查和碳查驗分級，並透過「環境部碳費先行，財政部研議碳稅推動」之必要性與可行性，攜手邁向2050淨零轉型。