中市烏日區五光、東園、三和、成功、溪壩、學田、光明社區3日於烏日區農會地下室舉辦社造成果展，三和社區上台展現故事箱、偶劇，演出地方文化故事。（潘虹恩攝）

台中市烏日區各社區發展協會積極發展地方特色、推動社區營造，包括五光、東園、三和、成功、溪壩、學田、光明社區3日於烏日區農會地下室舉辦成果展，烏日社造中心則串連中捷站點與地方市場、景點、社區推出「烏日捷運探索小旅行」，盼未來帶領更多學童認識家鄉故事。

台中市烏日地區共有16里、17個社區，其中五光、東園、三和、成功、溪壩、學田、光明社區推動社區特色成果豐碩。比如鄰近成功嶺的成功社區引入軍旅文化，利用臉譜彩繪、老街巡禮推廣社區特色；成功社區發展協會理事長官玉苓說，百年以後成功嶺是否還存在大家都不知道，但希望可以透過老照片蒐集、繪本製作數位化等將地方特色保留下來，讓一代代的記憶流傳下去。

烏日區社造中心今年也試辦「烏日捷運探索小旅行」，結合中捷於烏日區內各捷運站點，帶領在地學子走踏烏日傳統市集、烏日警察官吏派出所等地，同時串聯不同社區體驗活動，讓在地學子認識並了解家鄉特色與文化。

「文化不是讓人追憶用的，文化是需要經營和行銷」計畫主持人林建良說，希望未來能推出更多大、小朋友和成年人的遊程，讓更多人看到烏日的特色。

烏日區長林崇懿說，烏日社造中心計畫邁入第5年，有賴鄉親投入才讓文化經營在各角落傳遞開。今年光明社區透過在地知識結合在地國小進行文化繪本；五光社區推動食農教育；三和社區有故事箱、偶劇演藝在地文化；東園社區推展婆姐文化；學田社區結合大廈管委會推動文化旅行探索，認識學田景觀；溪壩社區則發展在地人物誌、文化文物建立和太子陣頭文化經營等，公所會成為堅實後盾，助社區展現更璀璨的成果。