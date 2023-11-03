距離2024立委選舉不到三個月，各黨派參選人都在積極準備，高雄市街頭上，很多民眾都有發現一個大型看板，沒有仔細看還被誤以為是男模廣告，看的都很害羞，仔細詳看內容，赫然發現是立委候選人的看板，而這名參選人就是現任里長洪啟修。

洪啟修在臉書分享不少好身材的照片。（翻攝洪啟修臉書）

立委選舉看板戰開打，全台各地都出現特殊的看板，高雄鳳山街頭就出現有一個猛男立委參選人洪啟修，秀出胸肌並寫出他是高雄市體育總會綜合格鬥主任委員，並且是現任里長。而他的身分也被搜出，本身是今年全國武術錦標賽格鬥冠軍，臉書上有不吝嗇，PO出很多好身材的照片。

洪啟修在臉書分享不少好身材的照片。（翻攝洪啟修臉書）

這看板照片被網友PO在臉書社團《路上觀察學院》，網友看到照片，紛紛留言表示：「我要看到血濺立法院」、「立法院大亂鬥時，他會打倒所有人吧」、「還以為是男模會館的廣告」、「中國古拳法申請出戰」、「立法院需要成立一個格鬥委員會」、「哇歐巴男神路線耶」，網友留言反應兩極，至於格鬥技巧有沒有幫助，會不會讓立法院血流成河，首先還要先選上再說吧。