2024總統大選藍白合議題，國民黨主席朱立倫提出納入小雞投票、政黨支持度兩個新方案，民眾黨總統參選人柯文哲再度拒絕，並堅持全民調，但也讓步「誤差範圍內願居副手」。資深媒體人謝寒冰直言，全民調就全民調，有什麼好怕？柯文哲就是在「放大絕」，國民黨既然是百年大黨，侯友宜自稱自己是漢子，就接招啊！就PK啊！

謝寒冰今（3）日在中天電視《大新聞大爆卦》指出，國民黨提出所有的辦法，都是要先贏一半，哪有人這樣比賽的？比賽不是這樣玩的。

他認為，如果國民黨自認是大黨，國民黨一開始就應該跟柯文哲講，「我們就是要正的，你要什麼條件你開！」就直接這樣說，看柯文哲能不能接受，就是這樣，不用拐彎抹角，大家開大門走大路。

「我認為全民調就全民調，有什麼好怕？」謝寒冰直言，最近不是很多民調都是侯友宜贏？「我一直都認為侯友宜一對一柯文哲PK，他不會輸」，國民黨既然是百年大黨，要有不輸給小黨的氣魄，柯文哲就是在「放大絕」，「我都讓了，不然要怎樣？」

謝寒冰強調，侯友宜自稱自己是漢子，就接招啊！就PK啊！如果國民黨還是不接受民調，很簡單，就是藍白破局，各自努力。