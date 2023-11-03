徐乃麟（右）和兒子徐新洋加入節目當活招牌。（三立提供）

王彩樺、胡宇威、夏和熙三位攤主在三立、華視《我們這一攤》經歷多次虧本，終於感受到打平沒虧錢的滋味。日前一行人前往淡水沙崙夜市擺攤，主賣炸雞排，胡宇威研發出三杯雞雞排，三人在擺攤前還特別在淡江大學附近街頭試吃，立刻湧入不少學生訂單。

當天錄影徐新洋現身擔任小幫手，很客氣的表示第一次參與擺攤，希望不會扯後腿，沒想到營業時間還沒到，老爸徐乃麟也現身夜市，扛著攤位招牌當宣傳人形立牌，而他試吃三杯雞口味雞排後，跟胡宇威笑說可以退出演藝圈了，退出後他兒子來接替位置。

而徐乃麟中氣十足，活招牌招攬到不少生意，他完全做主當晚賣什麼口味雞排，讓王彩樺忍不住大叫：「要聽客人的啦！不是你作主。」夏和熙說之前很多大來賓都說不會再來了，因為不是腰酸背痛，就是燒聲，徐乃麟則虧說是他們功力不夠，不過他確實比兒子徐新洋活力還足，而當晚兒子徐新洋是省話一哥，說最多的就是問老爸「要喝水嗎？」而這次擺攤竟然賣到不夠賣，為了不讓民眾失望趕緊叫備料。