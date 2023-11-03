總統蔡英文先前連續700多天不開記者會也不受訪，曾引發外界批評，國民黨立委王鴻薇近日踢爆，總統府單位預算中「新聞發布」一年竟花費800萬元，而總統府副秘書長張惇涵解釋是一年辦記者會9場記者會，相當於一場記者會是平均花費將近90萬元的頂級規格，讓王鴻薇痛批，民脂民膏都被蔡英文浪費，簡直荒謬。

王鴻薇今(3日)在臉書指出，前天，她在司法法制委員會質詢總統府預算，赫然發現中央政府總預算中，總統府單位預算有一項「新聞發布」居然一年要花費800萬，這樣的花費依照市面上公關公司收費來看也是很頂級的花費了，尤其蔡英文總統是出了名的神隱，根本就不受訪也不開記者會，這筆預算不但相當誇張，也簡直讓人不可思議。

王鴻薇說，當天她直接質詢總統府秘書長林佳龍，1年800萬到底開了幾場記者會，但林佳龍完全回答不出來，一直到下午預算審查時，總統府副秘書長張惇涵，才說清楚一年記者會9場記者會，平均一場記者會要花費將近90萬元。

王鴻薇痛批，民脂民膏都被蔡英文浪費，簡直荒謬。身為司法法制委員會立法委員，她絕對有責任為人民把關，當場提案凍結該筆預算，也希望總統府可以正式對外說明，這樣浮報預算，根本浪費國家資源，尤其連總統府自己都不知道怎麼花的，按照這樣開記者會的比率，這不是浪費公帑什麼是浪費公帑，希望相關單位好自為之，把人民的錢當錢好嗎？