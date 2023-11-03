新北市議會今（3）日由民進黨團幹市長小組繼續市政總質詢，除了續追國民黨議員廖先翔家族汐止莊園違法農舍外，另針對社福、文教議題，如敬老愛心卡、凍卵補助、托育、老人福利等市政政策質詢。

對於廖家汐止莊園問題，卓冠廷指出，從空拍圖就可看到這座豪華違建從2010年開發、出現開闢道路、2014年完工至今已有12年，且周邊許多類似的違法建物不是正在拆除就是已拆除完畢，唯獨廖家這12年來完全沒有檢舉、開罰紀錄，質疑到底是包庇還是怠忽職守？

李宇翔則是批評，新北市並未針對65歲以上長者全面性提供假牙補助，僅有衛福部對中低收入老人及55歲以上原住民補助裝置假牙，導致許多長者為了這項福利，還要遷戶籍「到南部弄假牙」，呼籲市府盡快研擬政策，讓有需求的長者「能吃」也才能更健康。

針對侯友宜提出的百萬金孫相關政見，陳乃瑜認為應該新北先行，爭取生育補助每胎增加1萬元，因新北市連續5年超徵稅額，超額高達230億，加上囤房稅上路後，預計增加5.3億稅收，但生育補助卻是北三都最少，若以每胎增加1萬元計算，預算約為2.2億元，僅是超徵稅額的零頭，希望市府能夠幫忙減輕新北市父母負擔。

山田摩衣則是對於衛生局認為凍卵者解凍使用比例僅8.4％，以推動「適齡婚孕」為優先，是把解決台灣女性的凍卵需求問題的責任，推回給女性本身，但相較鄰近的桃園、新竹和台北都已有凍卵補助，要求新北跟進，衛生局長陳潤秋回應會努力。

針對2023年上半年新北市新生兒出生率僅4.71％，為六都最低，加上生育獎勵金不及鄰近的台北市、桃園市，黃淑君要求市府在一周內重新檢討預算編列及政策執行，另外對於兒福政策，如危急型先天心臟病篩檢補助、口服輪狀病毒疫苗、兒童醫療補助等，都要積極檢討，不要與台北市出現大幅落差。

對於桃園市提供就讀準公共幼兒園的5歲孩童每學期4500元的補助，林銘仁表示，新北的家長只能看隔壁縣市發補助，感受不到市府的關心，質疑新北除了中央補助外，完全沒有其他方案。

林裔綺、陳啟能、許昭興皆關注敬老愛心卡擴大使用議題，林建議評估擴大使用種類，否則偏鄉沒有捷運跟公車，根本看得到吃不到；陳批評敬老愛心卡點數自動打四五折，以全市老年人口71萬，預算編好邊滿至少40億以上，但明年編列17億，離「用好用滿」非常遙遠，使用率註定不會高；許也批評，台北市老年人口比新北少了20萬，但經費卻還多5億，社會局說把優惠補助在其他制策，但不知道補助到哪去，更直言「老人真的沒時間等」。

對於民進黨團的質疑，新北市府也發出新聞稿回應，表示市府團隊持續全力朝市長侯友宜2030新北願景目標前進，儘管中央統籌分配稅款不公致社福及人均預算六都最低的狀況下，仍逐年增加社福預算，並靠著公私協力，不斷開創社福方案，同時也透過好日子愛心大平台的多元化服務，照顧每一位有需求的市民。

至於廖先翔汐止莊園一案，地政局也回應，對於任何違規檢舉案件，不論違規者身分，本就依違規事實狀況進行認定，並公開說明案件處理過程，一切依法辦理，對於外界提到「包庇」一詞，表達嚴正抗議。