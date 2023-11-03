「社區深耕、防暴生根」112年社區初級預防暴力成果觀摩展今（3）日在新北市府六樓大禮堂登場，各社區出奇招，有用蘇卡達象龜在背上綁紫絲帶宣導，有結合地方產業青花瓷，發展創新方案宣導，盼能藉此活動舉辦，傳遞拒絕家庭暴力的觀念。

新北市副祕書長柯慶忠表示，他曾當警察20年，面對家暴案件十分心疼，也發現前端的預防非常重要，因為等家暴事件發生，警察只能處理後端的問題。

柯慶忠感謝許多社區在基層推動宣導，他說新北市幅員廣大，超過400萬市民，有賴各社區團體運用在地志工，深入全市29區，將「暴力零容忍」的觀念植入民眾意識。

鶯歌永昌社區一位志工說，「家醜不可外揚」的時代過去了，受到家暴一定要勇敢站出來，才能遏止家暴事件的發生；瑞芳吉慶社區理事長陳新美則推動街坊出招防暴宣導，帶領志工跟著垃圾車綁上紫絲帶沿街宣導。

鶯歌建德社區則在總幹事林郁君帶領下，結合地方產業青花瓷彩繪、手捏陶土紫絲帶、防暴小鈴鐺等發展創新方案宣導，將防暴觀念融入民眾生活之中。

新北市家防中心主任許芝綺表示，為推動性別暴力防治，去年共辦理497場活動，有近13萬人次參與；今年已辦理了469場宣導，希望透過深耕社區和校園，能讓防暴觀念生根，家庭、社會更祥和。

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