「動力火車」近期推出新歌〈鳥仔〉同是電影《老狐狸》主題曲，更一舉入圍第60屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」，成績亮眼。動力火車出道至今擁大批粉絲支持，據悉，動力火車將擔任「2024年台北最High新年城跨年活動」的壓軸獻唱。對此，他們所屬「華研國際」3日表示，「都有在接洽中，期待跨年相見。」

動力火車這次在電影《老狐狸》獻聲，而《老狐狸》在第60屆金馬獎入圍7項大獎，談到他們新歌入圍「最佳原創電影歌曲」，動力火車一得知消息後又驚又喜，「從沒想到完成入圍三金的里程碑，對得獎雖是平常心，但如果得獎當然更好；身為歌手很開心能有這樣的挑戰，跳脫大家印象中動力火車的框架，展現更多元風貌的動力火車，未來也希望可以嘗試更不一樣的曲風。」

動力火車曾唱紅許多夯曲，身經百戰，卻形容〈鳥仔〉是他們出道以來最不同以往的最大挑戰，除了要唱出高難度的台語歌詞，更難的是要精準掌握歌曲的口氣、情緒醞釀堆疊。

在配唱前，動力火車特別請同事將歌詞中台語的部分逐字唸出錄音，再加上羅馬拼音標示，並在錄音前順唸歌詞讓製作人確認發音後，才開始進行錄音工作。製作人事前也分析兩人的聲線，將顏志琳具有磁性的聲線定為主音，展現歌曲中的孤單跟無力感，搭配上尤秋興高亢響亮的嗓音，營造出兩人聲音一近一遠，最後呈現完美的和聲。