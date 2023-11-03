朝陽科技大學承辦的台中市潭子區長青學苑，3日熱鬧舉辦成果展暨結業典禮，筋絡按摩班學員現場提供免費按摩服務。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

朝陽科技大學承辦的台中市潭子區長青學苑，今天熱鬧舉辦成果展暨結業典禮，高齡100歲的褚沈美英阿嬤是黏土入門班學員，學習充滿熱誠，獲頒終身學習獎。朝陽科大副推廣教育長徐雪芳指出，潭子長青學苑有11個上課地點，方便長輩就近學習，提供友善樂齡的終身學習場域。

長青學苑成果展暨結業典禮安排9個靜態展覽及16個動態成果演出，展現長青學苑銀髮學員活力四射的學習成果， 太鼓班學員表演氣勢十足、簡易居家筋絡按摩班學員現場提供免費按摩服務，大受好評。

學員中最受矚目的是高齡100歲的沈美英阿嬤，她是黏土入門班的學員，雖年事已高，但依舊充滿高度學習熱誠，透過黏土製作強化手指活動、物件辨識及延緩老化，獲頒終身學習獎，與會人士都豎起大拇指對她讚許有加。

潭子區區長劉汶軒表示，潭子區長青學苑在112年度已擴增至24班，上課學員超過1300人次，深獲社區長輩的肯定與支持。

徐雪芳指出，朝陽科大致力於推動「永續發展目標」（SDGs），發展在地化學習，社會局及潭子區公所對長青學苑的支持，開設班別包括受長輩歡迎的「用手機輕鬆吃喝玩樂趣」、運用悠遊卡搭程公車的「低碳公車輕旅行」、「青邁歌唱技巧訓練」、「快樂學日英語」、「多元繪畫美術」、「樂活瑜珈」及「輕輕鬆鬆玩桌遊」等。