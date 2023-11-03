以色列國防部周四表示，自10月7日以巴戰爭爆發以來，已有100架貨機和5艘物資船抵達以色列，運送超過3000噸的武器和軍事裝備、防護裝備和醫療設備。

⚡️🇺🇲🇮🇱 The U.S. military sent more than 20 C-130 & C-17 military transport planes to Israel in 24 hours after more than 60 flights yesterday. pic.twitter.com/lx29wXOo5W — Zagonel (@Zagonel85) October 30, 2023

據俄羅斯《衛星新聞網》3日報導，國防部聲明指出：「截至目前，已有100架貨機和5艘物資船補給以色列超過3,000噸的武器、裝甲車輛、防護裝備、防彈衣、醫療設備等物品。」國防部另外補充，還向以色列企業購買價值約100億新謝克爾（約807億新台幣）的裝備。

這場加薩地帶的衝突始於巴勒斯坦組織哈瑪斯於10月7日發動的「阿克薩洪水行動」該行動包括一系列的火箭發射和陸地、海上和空中的滲透行動。哈瑪斯表示，這次入侵是為了報復以色列對巴勒斯坦人的襲擊以及對阿克薩清真寺的襲擊。然後，以色列軍隊對加薩地帶的哈馬斯目標進行了無情的轟炸。

在本次衝突中，近10,600人喪生，其中包括9,061名巴勒斯坦人和1,538名以色列人

聯合國人道事務協調廳統計自2008年起至2023年9月21日，也就是以巴戰爭爆發前1個月。統計顯示出，巴勒斯坦死亡數為6407人、15萬260人受傷。以色列死亡人數為308人、6307人受傷。