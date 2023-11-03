台中市北屯區民德里位處大坑，因地勢高、落差大，1300多位居民苦無自來水，立委莊競程與台中市議員曾朝榮、謝家宜等人爭取管線聯絡工程，3日於民德里動中心舉辦說明會。（立委莊競程辦公室提供／潘虹恩台中傳真）

台中市北屯區民德里位處大坑，因地勢高、落差大，1300多位居民苦無自來水，立委莊競程與台中市議員曾朝榮、謝家宜等人爭取管線聯絡工程，3日於民德里動中心舉辦說明會，將由台水公司全額負擔1977萬元經費，預定6日動工，工期30天，解決民生用水問題。

「北屯區民興巷雙向管線聯絡工程」說明會3日下午在北屯區東山路民德里活動中心舉辦。台水公司第四區管理處祕書王郁雯說，民興巷雙向管線聯絡工程分兩階段，管線聯絡工程埋設於民興巷，將於6日開工，工期為30天工作天，完工後配合後續工程並向水利署爭取延管，所需經費約1977萬元由台水公司自籌全額負擔，預計讓大坑地區可以雙向供水，免除長期水壓不足和缺水之苦。

台中給水廠廠長孫智強指出，民興巷雙向管線聯絡工程將新設直徑300毫米、長2800公尺的延性鑄鐵管，由台水自辦設計及施工，完工後可加強大坑及新社地區供水管網相互調度能力。

莊競程表示，工程爭取兩年多終於要施工了，這項工程不僅是民德里的事，更是整個大坑地區穩定供水的基石，感謝自來水公司聽到地方的心聲。他另爭取新建飲水思源園區及大坑溪河岸整治1億4000萬元串接在地觀光產業，引進登山步道人潮。

建設局養工處代表則說，本案為自來水延伸管線工程，路修經費已編列於計畫中，已請水公司預先完成用戶接管調查，且施工時務必避開新社花海車潮，並於管挖完成後，2個月內完成路面修復作業，以符民眾期待。

曾朝榮、謝家宜提醒，「2023新社花海」與「2023台中國際花毯節」將於11月11日至12月3日登場，施工期間，希望相關單位做好交管等配套措施，降低交通不便。