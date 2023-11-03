警方查獲幫派象徵匾額、旗幟、宮廟背心、空氣槍、刀械棍棒6支、鑽戒1指、現金新臺幣2萬元、宇舶錶1支、毒品咖啡包28包、GPS3顆、電腦2台等證物。（圖／警方提供）

警方查獲幫派象徵匾額、旗幟、宮廟背心、空氣槍、刀械棍棒6支、鑽戒1指、現金新臺幣2萬元、宇舶錶1支、毒品咖啡包28包、GPS3顆、電腦2台等證物。（圖／警方提供）

竹聯幫仁堂弘仁會因涉嫌多起社會暴力事件，成為警方重點打擊對象，今年4月新北市土城地發生少年持槍掃射51發案，均與弘仁會特定分會有關，遂與新北市警察局等單位組成專案小組深入追查。

警方指出，去年10月份弘仁會分會幹部飯窪大輔指揮成員，因與被害人有債務糾紛，遂於新北市蘆洲地區某招待所虐打凌虐被害人，並強拍錄影被害人裸照，最後更逼簽5千萬元本票、借款書等文件，被害人因心生畏懼，最後交付現金520萬元換回本票、借款書等文件。

案經專案小組調查，報請新北地檢檢察官指揮偵辦，鎖定以飯窪大輔為首之6名涉嫌人，1日清晨動員多名警力，分持搜索票、拘票至新北市蘆洲、五股、土城等地區執行，共逮捕曾姓犯嫌等4人到案，而飯窪大輔及吳姓成員因日前涉及新北重大槍擊案羈押迄今，同步借詢釐清案情。

警方搜索弘仁會據點起獲分會署名「正氣歌」匾額1幅，旗幟、匾額等象徵幫派組織之證物，並查扣毒品咖啡包、大麻菸油、GPS追蹤器、空氣槍、刀具、棍棒等證物，更於渠等據點查獲新北市土城當鋪連續槍擊案主嫌宮廟活動之背心，發現渠等透過各類宮廟活動，進行幫派組織交相聯繫，躲避查緝，全案詢後將6人依涉嫌組織犯罪防制條例、妨害自由、傷害及恐嚇取財等罪嫌解送偵辦。

警方表示，弘仁會近年於新北地區涉及多起槍擊、詐欺、暴力討債、凌虐拘禁等案，警方蒐證期間發現渠等以詐欺、博弈、暴力討債等犯行作為幫派經濟來源，旗下成員行事高調、氣焰猖狂，為消滅黑幫氣焰，刑事局強調，面對黑幫非法行為，秉持重點打擊、斬草除根之決心，強力肅清幫派組織活動，以維選前社會治安。

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