2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點，藍白近期也針對2024總統大選合作展開會前會商談。而《美麗島電子報》今（3）日就釋出了第65波2024總統大選追蹤民調，若是在三腳督的情況下，民進黨賴清德的支持度有39.7％，國民黨侯友宜為25.2％，民眾黨柯文哲為18％，而若加入無黨籍郭台銘，四腳督的戰況來看，結果則為賴清德36.9％、侯友宜21.8％、柯文哲15.5％、郭台銘6％。

根據《美麗島電子報》3日公布的第65波2024總統大選追蹤民調中，以三腳督的情況來說可以看到，相較於上一次的數據，賴清德增加了3.1個百分點為39.7％，侯友宜則跌了0.6個百分點來到了25.2％，柯文哲則跌了1.5個百分點為18％，四腳督的戰況來看，結果則為賴清德34.0％，比上次跌了2.9個百分點、侯友宜21.8％，比上次跌了1.4個百分點、柯文哲則是和上次持平，支持度為15.6％、郭台銘這次則為6％。

美麗島電子報追蹤調查期程為7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為1波，2024年期間以連續2日為1波，進行追蹤調查。本次調查時間為2023年10月31日至11月2日，為追蹤民調第65波。

抽樣設計是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經等比分層隨機抽樣後，再經隨機跳號替換末2碼做為撥出的電話門號。2023年期間以連續3日為1波調查，單日完訪400人，每波至少完訪1200人，2024年期間以連續2日為1波，單日完訪500人，每波至少完訪1000人。本次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。