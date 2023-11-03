桃園市客家事務局委託大溪區公所、大溪員樹林三元宮及永安宮辦理「2023桃園三界爺文化祭」，今於三元宮宣布活動開跑，在客家局副局長饒佳汶、大溪區長徐景揚、三元宮主委陳芳哲、三元宮建醮主委黃茂森、永安宮主委林繼雄及眾多貴賓參與下，宣布系列活動於11月3日至26日正式展開，歡迎對三界爺有興趣的市民朋友踴躍參與。

饒佳汶表示，今年活動涵蓋展覽、藝文及慶典3大系列，11月3日至26日於員樹林市民活動中心呈現「三界爺主題展」，展覽結合線上影音導覽，深入介紹三界爺文化典故，12日與18日分別於永安宮及三元宮辦理小旅行活動，透過專人導覽、騎自行車和健走，體驗大溪水圳風情，而主場活動為24日及26日舉辦「消災轉運賜財法會」和隆重的「祈福三獻禮」暨平安宴，除了感謝今年三界爺的護祐，也祈求明年順利安康。

大溪員樹林三元宮已有150年歷史，為當地信仰中心，今年除了舉行三界爺文化祭，適逢該廟150周年「慶成祈安三朝建醮大典」，格外具有意義。醮典是台灣民間常見的大型祭典活動，主要目的是為地方及信眾祈福、消災，祈求神明庇佑和祭祀祖先，同時強化文化凝聚力。今年活動結合兩者盛大辦理，盼讓更多人了解三界爺及在地信仰文化，達到深耕客庄及行銷桃園的目的。

桃園主祀三界爺廟宇共21座，居全台之冠，形成在地獨有三官大帝信仰圈，過往先民從事農作灌溉需開闢水圳及陂塘，完成後便興建三官廟，祭祀天官、地官與水官，祈求一整年風調雨順，而在用水協調方面，不僅以三官祭祀組織來推動水權分配，更是早期的水利會組織，極具歷史意義。今年活動移師大溪辦理，希望讓桃園豐富的客家文化被看見，藉此帶動觀光及產業發展。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！