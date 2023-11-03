交通部長王國材今天表示，赴中國旅遊禁團令將在明年3月1日解除；旅行社業者表示，明年3月1日以後的中國團已開放報名，看好將出現一波報復性旅遊潮，但也有業者抱持停看聽態度。

交通部長王國材今天表示，赴中國旅遊禁團令將在2024年春節前宣布解除，春節後3月1日可組團到中國大陸及接待中國大陸旅遊團，旅行業者可提早準備相關工作，即日起可規劃包裝販售明年3月1日之後的赴中國大陸團體旅遊行程安排。

針對主管機關恢復兩岸團體旅遊，鳳凰旅遊總經理卞傑民向中央社記者表示，如果中國大陸可恢復出團，將可補足疫前10%到15%的營收缺口，且預估明年第3季就可把缺口補起來。

針對大陸團旅遊產品規劃，卞傑民表示，鳳凰旅遊目前架上都有中國大陸旅遊產品，只是先前因禁令沒解除，都是以預購為主，暫時沒有開放報名；即日起3月1日以後的大陸團都會陸續開放報名，並在台北旅展搶先銷售，搭配優惠搶占商機。

他進一步說，以季節來說，3、4月剛好春暖花開進入大陸旅遊旺季，由於疫情解封後，赴陸旅遊的需求暫時被壓抑和累積，預估消費市場短期內會出現一波報復性赴陸旅遊潮，預估初期會以華東江南地區、華南福建廣州、華北北京等區域，季節性旅行團如絲路和新疆，可能要等到夏天。

不過，市場擔憂，兩岸航點還未完全恢復，卞傑民表示，確實有一些城市的航空運量尚在恢復中，但主要銜接點上海、廣州、福建、北京都有航班，若部分城市航點沒到位，進出點可透過鐵路等陸上交通取代。

而對於兩岸團體遊開放，燦星旅遊抱持相對保守態度，總經理殳臻臻說，先抱持「停、看、聽」做法，但燦星旅目前在中國各點已有許多準備，開放後將能迅速應對市場需求。

雄獅旅遊表示，會配合主管機關政策積極準備，台灣消費者對大陸旅遊有一定期待，且隨著兩岸直航航點陸續恢復，商務往來及旅遊需求增加，預估還有一波台胞證辦理熱潮。

雄獅旅遊指出，目前已針對既有直飛航點城市做產品規劃，初期受限航班恢復率及直航航點等因素，產品規劃將朝向以現有直飛航點為基礎，結合周邊省分推出雙拼遊，天數拉長，並有深度性旅遊規劃。