張嘉玲認為，新北展演場館太小，且交通不便，導致難以吸引國內外巨星到新北開唱。（新北市議員張嘉玲提供／呂健豪新北傳真）

民進黨新北市議員張嘉玲今（3）日於議會總質詢時提到，2023年遠見雜誌調查城市文化與際元面向，新北市在六都墊底，其中在流行文化演出的場次，也不及台北市與高雄市，要求市府檢討展演空間，以及流行文化貧瘠的原因，因為流行文化演出，與城市的競爭力有高度相關。

張嘉玲指出，近期有許多大型演唱會，如高雄先前的BLACKPINK、近期搶票的紅髮艾德，反觀新北，連過去的偶像團體草蜢都不來，也吸引不到國際巨星，目前僅知道有方季惟，雖然方季惟也很好，但應該還要可以更好，認為局處首長要多去看演場會，才知道演唱會需要什麼。

張嘉玲說，新北目前沒有適合的場館舉辦大型演唱會，新莊體育館、五股工商展覽中心受限於場地太小，容納人數僅有千位，無法與其他五都容納萬人的展演空間相比，交通動線也不便，甚至與其他賽事檔期衝突，難以吸引國際巨星到新北開唱，反觀高雄可以透過爭取世大運來興建適合的大型場館。

因此，張嘉玲要求，市府應成立重要任務編組，提供單一窗口，提供給想在新北辦演唱會的公司行政協助跟誘因，要從文化、觀光旅宿、餐飲、交通等面向與流行音樂思考，爭取演唱會在新北舉辦，要求市府回去要研議相關內容。

經發局長何怡明回應，除新北歡樂耶誕城、新北大都會公園河海音樂季等，新莊宏匯廣場吸引Sony Music旗下品牌Zepp進駐，是日本以外唯一量身打造、全新興建且最高規格的表演場地「Zepp New Taipei」，為國內外表演團體及歌手舉辦演唱會的熱門地點，日前日本超人氣天團「YOASOBI」門票開賣即秒殺，未來林口媒體園區及沙崙文創園區內也會建置相關演藝中心，將提供國內外巨星在台舉辦演唱會更多選擇。