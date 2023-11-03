為守護民眾夜間安寧及交通安全，台中市警察局太平分局日前深夜針對太平區長龍路、光興路與太堤東，加強取締噪音（改裝）車輛，短短3小時即攔查取締噪音車輛6件、不當改裝車體2件，均依《噪音管制法》及《道路交通管理處罰條例》等規定開罰並通知召回檢驗。

日前警方針對太平區長龍路、光興路及太堤東路沿線，動用20名多警力與環保局、監理站人員共同執行，透過小區域封鎖勤務，3小時內攔查取締噪音車輛6件、不當改裝車體2件，均依《噪音管制法》及《道路交通管理處罰條例》等規定開罰並通知召回檢驗。

過程中連附近的里長及在地居民也展現濃濃的人情味，路過時也頻頻對警方防制噪音車輛給予肯定，並大讚分局強力執法期間有明顯改善。

太平警分局指出，自台中市警局執行靜城專案以來，成效獲民眾肯定，太平警分局近期結合市府環保局、監理站路執行「環、警、監」稽查，持續針對易為噪音（改裝）車輛之熱時、熱點執行聯合稽查勤務，希望透過長期性的執法作為，遏止噪音車輛擾民，還靜於民。

太平警分局表示，將持續透過精準執法及大數據統計來取締噪音、改裝車輛，例如分析轄內重要路段及噪音車出沒之熱時、熱點，透過執法作為還靜於民，也呼籲民眾切勿任意改裝車輛或拆除消音器，避免影響安寧秩序及用路人權益。