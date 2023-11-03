陳奕迅（Eason）相隔5年推出新專輯《CHIN UP!》，今（3日）在澳門舉辦發片暨續約環球音樂記者會，雙方合作18年締造許多輝煌紀錄，Eason的全球歌曲數位點閱更高達750億次，成績傲人；此外，昨現場首播新歌〈社交恐懼癌〉劇場版MV，驚喜邀請影帝梁朝偉跨刀飾演開鎖匠一角，成為MV最大彩蛋。

提到梁朝偉難得跨刀MV，陳奕迅感動說：「我很享受和他對戲，他很厲害，MV裡穿的是他自己買的衣服，自己帶著背包來，裡面有食物和水，他是很溫暖的開鎖先生，他讓我很容易投入。」至於他和梁朝偉誰的社恐比較嚴重？陳奕迅笑回：「他不多話，應該是他吧，社恐比較嚴重，我還好。」

陳奕迅透過〈社交恐懼癌〉一曲傳達「我們與眾不同也要活得自在。要是人云我亦云，又怎能任我行？」MV除了找來梁朝偉驚喜助陣，陳奕迅也親自演出有社交障礙的男主角，某天情急出門忘記帶鑰匙，大樓管理員只好為他找來梁朝偉開鎖，2大天王在MV裡驚喜合體。

Eason表示，當初一開始看到劇本，腦中便鎖定梁朝偉演出，對方受邀時一口答應；他本來還想邀張學友飾演大樓管理員，可惜雙方檔期沒搭上，他還發夢想找周潤發客串MV，笑說：「問問無妨，反正有梁朝偉已經夠了。」但發哥也是時間上無法配合。

除了宣傳新專輯，Eason的巡演也正在各地進行中，是否有機會返場台灣？他表示大陸場次目前已排到明年春節前，其他場次仍是未知數，希望有機會可以唱到高雄，也不排斥辦在海邊。