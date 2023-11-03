巴勒斯坦媒體1名記者，本週四（2）在以色列對加薩走廊南部的坎尤尼斯（Khan Younis）的空襲時，在自宅與家人總共10人一起喪生。自10月7日以來，以巴戰爭中，已有27名記者死亡。接班同事得知後情緒激動，脱去防彈背心和頭盔控訴，主播也當場淚流滿面。
據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）11日援引巴勒斯坦官方通訊社《瓦法社》（WAFA）報導，《瓦法社》在聲明中表示：「我們的特派記者和同事哈塔卜（Muhammad Abu Hatab）及其家人在以色列對坎尤尼斯的家中發動的空襲中殉職。」
《瓦法社》社表示，哈塔卜剛報導完坎尤尼斯的納瑟醫院報導最新情況，結束當天工作返家1小時後喪生。
哈塔卜的同事巴沙爾（Salman Al-Bashir）今天（三）稍早於納瑟醫院進行報導時，一時情緒激動脫掉記者識別防彈背心和頭盔表示抗議稱：「我再也無法忍受了，我們筋疲力盡。我們是受害者。我們之間唯一的區別是死亡的時間。我們一個接一個地被殺害。而且沒有人關心我們在加薩所遭受的災難或罪行。沒有人能保護任何人或任何事物。這些裝備和頭盔對於任何記者都無法提供保護，它們只是空洞的口號。我們是受害者，正在直播。我們是等待著被殺害的受害者。穆罕默德（哈塔卜）在半小時前還在這裡（報導）。現在他和他的家人一同躺在這個同一家庭醫院的床上，已經去世了。」
據巴勒斯坦記者聯盟（PJS）指出，自10月7日以來，以巴戰爭中，至少已有27名記者喪生。聯盟於本週三（1）才宣布，其中1名成員，曾在《Al-Jamahir》新聞網站工作的阿蘭德（Majd Fazl Arands），在其位於努賽拉特難民營（Nuseirat Cam）附近的家遭遇空襲喪命。
本週，以色列軍隊擴大了對加薩走廊的空中和地面襲擊，自10月7日巴勒斯坦組織哈馬斯對以色列發動跨境攻擊以來，該地區一直遭受持續不斷的空襲。
根據報導，衝突中已有近10,600人死亡，其中包括9,061名巴勒斯坦人和1,538名以色列人。除了大量的傷亡和流離失所外，由於以色列的圍堵，加薩地區的230萬居民基本物資供應短缺。
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