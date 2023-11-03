巴勒斯坦媒體1名記者，本週四（2）在以色列對加薩走廊南部的坎尤尼斯（Khan Younis）的空襲時，在自宅與家人總共10人一起喪生。自10月7日以來，以巴戰爭中，已有27名記者死亡。接班同事得知後情緒激動，脱去防彈背心和頭盔控訴，主播也當場淚流滿面。

The journalist, Mohammed Abu Hatab, was killed yesterday along with 10 of his family members. No one is safe in Gaza. pic.twitter.com/FM1Rw21Vb2 — Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) November 3, 2023

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）11日援引巴勒斯坦官方通訊社《瓦法社》（WAFA）報導，《瓦法社》在聲明中表示：「我們的特派記者和同事哈塔卜（Muhammad Abu Hatab）及其家人在以色列對坎尤尼斯的家中發動的空襲中殉職。」

Mohammed Abu Hatab, periodista palestino del canal Palestina TV, tras cubrir ininterrumpidamente el genocidio en Gaza, hoy fue a descansar a casa... y los sionistas aprovecharon para matarlo a él y a toda su familia.



Un ataque aereo sionista dirigido a su casa en Khan Younis, lo… pic.twitter.com/4zrKfGZuDP — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) November 2, 2023

《瓦法社》社表示，哈塔卜剛報導完坎尤尼斯的納瑟醫院報導最新情況，結束當天工作返家1小時後喪生。

Laatste live-verslag van Mohammed Abu Hatab, journalist van de Palestijnse televisie. Hij is deze avond gedood bij een Israëlisch bombardement op zijn huis. Ook zijn vrouw, oudste zoon en broer zijn om het leven gekomen. #Gaza pic.twitter.com/YQpmZTjhbL — Majd Khalifeh (@Majd_Khalifeh) November 2, 2023

哈塔卜的同事巴沙爾（Salman Al-Bashir）今天（三）稍早於納瑟醫院進行報導時，一時情緒激動脫掉記者識別防彈背心和頭盔表示抗議稱：「我再也無法忍受了，我們筋疲力盡。我們是受害者。我們之間唯一的區別是死亡的時間。我們一個接一個地被殺害。而且沒有人關心我們在加薩所遭受的災難或罪行。沒有人能保護任何人或任何事物。這些裝備和頭盔對於任何記者都無法提供保護，它們只是空洞的口號。我們是受害者，正在直播。我們是等待著被殺害的受害者。穆罕默德（哈塔卜）在半小時前還在這裡（報導）。現在他和他的家人一同躺在這個同一家庭醫院的床上，已經去世了。」

Palestine TV journalist Mohammad Abu Hattab was killed with his family in an Israeli airstrike. His colleague Salman Al-Bashir removes his protective gear marked PRESS on air saying: “We can’t take it anymore, we are exhausted. We are victims. The only difference between us is… pic.twitter.com/66gfbIpCWW — Ambassador Majed Bamya 🇵🇸 (@majedbamya) November 2, 2023

據巴勒斯坦記者聯盟（PJS）指出，自10月7日以來，以巴戰爭中，至少已有27名記者喪生。聯盟於本週三（1）才宣布，其中1名成員，曾在《Al-Jamahir》新聞網站工作的阿蘭德（Majd Fazl Arands），在其位於努賽拉特難民營（Nuseirat Cam）附近的家遭遇空襲喪命。

本週，以色列軍隊擴大了對加薩走廊的空中和地面襲擊，自10月7日巴勒斯坦組織哈馬斯對以色列發動跨境攻擊以來，該地區一直遭受持續不斷的空襲。

根據報導，衝突中已有近10,600人死亡，其中包括9,061名巴勒斯坦人和1,538名以色列人。除了大量的傷亡和流離失所外，由於以色列的圍堵，加薩地區的230萬居民基本物資供應短缺。